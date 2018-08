Dukla je po pěti kolech stále bez bodu. ‚Tlak necítím,‘ říká trenér Drsek

Fotbalisté Dukly se v nové sezoně i nadále trápí. Klub z pražské Julisky nebodoval ani v pátém ligovém utkání a v tabulce je zatím poslední. Dosavadní soužení Dukly podtrhl domácí duel se Slováckem, ve kterém Pražané prohráli po dvou vlastních gólech obránce Chlumeckého. Praha 8:25 18. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaný Uroš Djuranović. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

V předehrávce 5. kola Fortuna ligy vyhrálo Slovácko na Dukle 2:1, aniž by jeho hráči vstřelili jediný gól. Pro řadu fanoušků jistě kuriózní situace, obránci Dukly Davidu Douděrovi ale do smíchu po zápase rozhodně nebylo. Jeho spoluhráč ze zadní řady Martin Chlumecký si totiž do vlastní sítě srazil obě hostující trefy, tu druhou navíc v samotném závěru.

Dukla prohrála v lize popáté za sebou, proti Slovácku ji srazily dva vlastní góly Chlumeckého Číst článek

„K tomu se už ani nedá nic říct. Je to škoda, určitě ho budeme podporovat dál. On za to nemůže, je jasné, že si nechtěl dát dva vlastňáky,“ říkal zklamaný Douděra.

Dukle se přitom výsledkově nedaří už delší dobu. Na jaře se klub v první lize jen těsně zachránil, mužstvo pak v létě opustil odvolaný trenér Jaroslav Hynek. Jeho nástupce Pavel Drsek se o svou pozici zatím nebojí. A to ani přesto, že v součtu s minulou sezonou Dukla prohrála už osmé ligové utkání v řadě.

„Situace samozřejmě není šťastná, ale tlak necítím. Je na vedení, jak se zachová. Já budu dál pracovat s týmem, jak nejlépe umím,“ řekl Pavel Drsek.

Aby se taková práce už brzy proměnila v lepší výsledky, by Dukle přál i její páteční soupeř - konkrétně obránce Slovácka Jan Juroška, který na Julisce ještě před rokem působil.

„Samozřejmě je to pro mě specifické. Jsem rád, že jsme tu vyhráli, na druhou stranu Dukla na tom není dobře, tak snad se to obrátí v dalším kole v Ostravě. Teď jsem chtěl, aby si to schovali ještě do dalšího kola,“ řekl Juroška.

Jestli si tedy Dukla konec svého trápení schovává až do Ostravy, která je po vydařeném startu sezony zatím čtvrtá, bude jasné za týden.