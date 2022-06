Ostravu mám stále v srdci, říká obránce Frydrych. Po sestupu Wisly Krakow by se mohl vrátit do Baníku

Fotbalový obránce Michal Frydrych by se po sedmi letech mohl znovu objevit v ostravském Baníku. Po úspěšném angažmá ve Slavii a sestupu s Wislou Krakov dostal ze svého bývalého klubu novou nabídku. Ostrava 16:37 5. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Frydrych letos s Wislou Krakow sestoupil z polské nejvyšší soutěže | Foto: Mikolaj Barbanell | Zdroj: Reuters

Dvaatřicetiletý rodák z Hustopečí nad Bečvou se mohl do Baníku vrátit už před dvěma roky. Tehdy ho Baník lákal k návratu, ale Frydrych si chtěl vyzkoušet zahraniční angažmá a vydal se do polské Ekstraklasy.

„Baník byl tehdy také ve hře. Akorát byl problém, že v tu dobu jsem skončil s agentem, bylo to období, kdy jsem se staral o věci spíše sám. Wislu mi vlastně zařídil spoluhráč ze Slavie. Bylo to takové období, kdy jsem potřeboval celkově změnu prostředí, tak jsem chtěl zkusit zahraničí,“ řekl Michal Frydrych Radiožurnálu.

„Ke konci tam přišel Baník, ale já už měl dohodnuté Polsko,“ popisuje, jak v září roku 2020 nakonec přišel český klub trochu pozdě. Teď by mohla být situace jiná, nabídka Baníku je pro zkušeného stopera vždy zajímavá.

„Jsem v kontaktu s Janem Baránkem, dřív jsme spolu hráli a on je teď v realizačním týmu. Občas si napíšeme či zavoláme. Vím, kde jsem fotbalově vyrostl, od čtrnácti let jsem byl v Ostravě na internátu, žena je z Ostravy... Mám to město v srdci,“ pokračuje Michal Frydrych, ale více se zatím k probíhajícím jednáním nechce vyjadřovat.

Frydrych má ještě rok platnou smlouvu v Polsku, ale po překvapivém sestupu Wisly Krakov by se měl s klubem dohodnout na odchodu. Momentálně tráví s rodinou krátkou dovolenou v Chorvatsku a po ní by se mělo definitivně rozhodnout.