Čekání na výsledky testů se protáhlo. Aubameyang a spol. strávili noc na letišti, následně podlehli Gambii

„Díky za motivaci navíc,“ napsal Aubameyang na twitteru před šestou hodinou ranní z autobusu. „Dobrá práce, CAF (Africká fotbalová konfederace). Jako bychom se vrátili do devadesátých let. Nás to nerozhodí, ale lidé to musí vědět a CAF za to musí přijmout zodpovědnost,“ uvedl hvězdný útočník.

Gabonští fotbalisté i s bývalým sparťanským záložníkem Guélorem Kangou v sestavě podlehli Gambii 1:2 a po první porážce ve skupině D museli přepustit první místo v tabulce právě svým přemožitelům. V minulém týdnu dopadl vzájemný zápas těchto týmů přesně opačně.

Po zápase Aubameyang svému týmu navzdory porážce poděkoval. Už před utkáním navíc uvedl, že vzhledem k okolnostem jsou jeho spoluhráči vítězové bez ohledu na výsledek.

We lost as mens

