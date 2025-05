Bývalý fotbalista Lineker skončí jako moderátor BBC, sdílel příspěvek o sionismu s obrázkem krysy

Britská televize loni v listopadu oznámila, že Lineker přestane po této sezoně uvádět populární fotbalový pořad Match of the Day (Zápas dne), s nímž je spjatý od roku 1999. Uvedla ale, že s ním bude nadále spolupracovat, proto prodloužil smlouvu do mistrovství světa v roce 2026. Kvůli příspěvku o sionismu ale skončí na BBC úplně po odvysílání dalšího dílu Match of the Day.

Lineker sdílel příspěvek od skupiny Palestinská lobby s názvem „Sionismus vysvětlený ve dvou minutách“, který doplnil obrázek krysy. Tento hlodavec, spojený s nemocemi a špínou, v minulosti symbolizoval v antisemitské propagandě Židy. Používali ho například nacisté v Německu. Zastánci sionismu mimo jiné usilovali o vytvoření židovského státu.

Lineker se za své jednání omluvil. „Nikdy bych vědomě nesdílel nic antisemitského. Jde to proti všemu, za čím si stojím. Nicméně si uvědomuji chybu a rozruch, které jsem způsobil, a znovu opakuji, jak je mi to líto. Odstoupení mi připadá jako zodpovědný postup,“ řekl někdejší hráč Leicesteru, Barcelony nebo Tottenhamu, který je nejlépe placenou hvězdou BBC s ročním příjmem přes 1,35 milionu liber (téměř 40 milionů korun).

„Gary uznal chybu, které se dopustil. V souladu s tím jsme se dohodli, že po této sezoně přestane s moderováním,“ prohlásil ředitel BBC Tim Davie.