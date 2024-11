Nemůžeme se ohlížet za zápasem v Tbilisi. Vyhrajeme 3:0, hlásí před zápasem s Gruzií expert Horváth

Českou fotbalovou reprezentaci čeká v úterý rozhodující zápas v Lize národů. Po sobotní bezgólové remíze v Albánii nastoupí Češi v Olomouci proti Gruzii. „Věřím, že před domácími fanoušky budeme úspěšní,“ doufá bývalý fotbalista a expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Olomouc 11:47 18. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český stoper Martin Vitík na Mirlind Daku z Albánie | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: Profimedia

Čeští fotbalisté mají před zápasem s Gruzií dva volné dny. Když si vzpomenete na reprezentační akce během vaší kariéry, je doba mezi dvěma zápasy moc dlouhá, nebo tým soustředí všechny síly na samotná utkání?

Myslím, že hráči jsou plní očekávání, zápas v Albánii nebyl špatný a máme vše ve svých rukou. Lepší by bylo, kdybychom měli o den delší odpočinek, ale oba týmy to mají stejně a únava by měla být podobná. Věřím, že před domácími fanoušky budeme úspěšní.

Čechům budou chybět kvůli žlutým kartám záložník Tomáš Souček a útočník Tomáš Chorý. Koho byste postavil do základní sestavy místo nich?

V neděli byl kvůli absenci Chorého nominovaný Mojmír Chytil a to je zajímavé jméno. Hraje se v Olomouci, kde je doma Jan Kliment a daří se mu, je produktivní a to by se nám hodilo. Uprostřed může hrát Alex Král nebo Lukáš Kalvach, který hraje s Lukášem Červem v Plzni a spolu se jim daří, to by měla být základní dvojice. Ještě je k dispozici Jiří Boula z Ostravy, který toho ale tolik neodehrál a s tím, jak je ten zápas důležitý, bych neočekával, že bude hrát. Uvidíme, jak rozhodne trenér.

V úterý nás čekají klíčové domácí zápasy o postup do Ligy národů A a na ME do 21 let. Připravte se, ať společně bojujeme za vítězství! ️ pic.twitter.com/INlYG1U3Ah — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) November 17, 2024

Čeští fotbalisté narazili na Gruzii v posledních měsících hned dvakrát. Ve skupině Eura duel skončil remízou 1:1, v září pak v Lize národů v Tbilisi prohráli 1:4. Jaký zápas očekáváš v Olomouci?

Je to poslední zápas, takže takové finále. Nemůžeme se ohlížet za zápasem v Tbilisi, který nám jednoduše nevyšel. Určitě se každý připravuje tak, abychom to oslavili s rukama nahoře.

Skupina B v Lize národů, ve které je i český tým, je před posledním kolem hodně vyrovnaná, může postoupit kdokoli. Češi jsou v dobré pozici, protože o bod skupinu vedou. Případná výhra jim může kromě postupu v Lize národů pomoci i v kvalifikaci na světový šampionát. Jaký výsledek tipujete?

Tipnu si, že vyhrajeme 3:0. Dobře vstoupíme do zápasu, ve kterém budeme navíc mít velkou podporu fanoušků. Mužstvo je rozjeté a hrajou dobře, všichni hráči na hřišti mají formu a není tam pro mě moc otazníků. Sice bude chybět Tomáš Souček, ale i tak si s tím Češi poradí a myslím, že vyhrajeme.