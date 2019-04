Kapitán anglické reprezentace v NFL? Harry Kane chce po kariéře prorazit v americkém fotbale

Nejznámějším obojživelníkem současnosti je zřejmě Ester Ledecká. Teda co se týká kombinování dvou sportovních odvětví najednou. Mnoho dalších reprezentantů se snažilo, snaží a bude snažit uspět po ukončení první kariéry také v jiném sportu. Z olympijských vítězů to zkoušel třeba Jamajčan Usain Bolt, Američan Eric Heiden nebo Roman Šebrle. Podobné plány spřádá jeden z nejlepších fotbalových útočníků světa Harry Kane. Londýn 15:45 1. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Harry Kane v dresu Tottenhamu. | Foto: Paul Childs | Zdroj: Reuters

Kapitán Anglie Harry Kane dal nedávno gól i českým fotbalistům v úvodním utkání kvalifikace mistrovství Evropy a se střílením branek ještě nějaký čas útočník Tottenhamu rozhodně zatím končit nehodlá.

Vyhlášený kanonýr na posledním světovém šampionátu dotáhl výběr své vlasti do semifinále šesti trefami a stal se nejlepším střelcem turnaje. Za svůj přínos fotbalu na ostrovech dostal Kane koncem března z rukou prince Williama v Buckinghamském paláci státní vyznamenání a pak v rozhovoru pro BBC poodhalil své plány do budoucna.

„Snad je to ještě daleko, ale je pravda, že jsem velký fanoušek NFL a pochopitelně jako každý jiný člověk přemýšlím trochu už teď, co budu dělat po kariéře fotbalisty. Takže ano, je to věc, na kterou házím jedno oko,“ přiznal Kane.

„Nicméně se daleko více soustředím na to, co je teď. V první řadě toho ještě chci hodně dokázat ve fotbale. Za deset dvanáct let přijde na řadu americký fotbal a NFL,“ dodal velký fanoušek New England Patriots, který své oblíbence při triumfu v posledním Superbowlu v Atlantě sledoval po půlnoci z domova.

Harry Kane tak možná bude za několik let další, kdo zkusí prorazit v jiném sportu - jako například bývalý rychlobruslař Eric Heiden na kole. To, co se nepovedlo Usainu Boltovi ve fotbale nebo Romanovi Šebrlemu v golfu, bude Kane zkoušet jako americký fotbalista. A kde jinde než na postu kopáče. Správně udeřit míč nohou, ať už kulatý nebo šišatý, umí. To už v minulosti prokázal.