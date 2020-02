Děti v Anglii, Skotsku a Severním Irsku nebudou do svých 12 let trénovat hlavičkování

Když budou chtít hrát děti fotbal hlavou, tak leda vymýšlet zajímavé akce, udeřit s ní přímo do míče totiž nově nesmí. V Anglii, Skotsku a Severním Irsku nově nebudou s dětmi mladšími 12 let trénovat hlavičkování. Tamní fotbalové asociace tak chtějí ochránit zdraví mladých hráčů a předcházet možnému poškození mozku. Praha 22:07 25. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Neurochirurg Beneš si dokáže představit, že jednou budou hrát fotbalisté s helmou. Na snímku brankář Petr Čech | Foto: Paul Childs | Zdroj: Reuters

Možné zdravotní problémy, které způsobuje hlavičkování, jsou ve fotbale tématem už několik posledních let. Až nyní ale ostrovní fotbalové asociace sáhly po takto radikálním kroku.

Vedly je k tomu výsledky rozsáhlého výzkumu univerzity v Glasgow. Studie se zaměřila na bývalé hráče, narozené mezi lety 1900 až 1976 a zkoumáno bylo téměř 8000 fotbalistů. A oproti běžné populaci u nich byla zjištěna tři a půl krát vyšší pravděpodobnost vzniku demence.

„Mozek a nervový systém dospívá až zhruba kolem 18 let věku. Do té doby se stále vyvíjí a stále se tam tvoří nové spoje a okruhy. Tudíž když neblaze zasáhnete do jeho vývoje, tak se to může projevit daleko hůř, nežli u hotového dospělého mozku. Poranění mozku se léčit nedá, to co se v něm jednou zničí, je zničeno navždy,“ připomíná neurochirurg Vladimír Beneš, že poškození mozku může být fatální především u dětí.

Minimalizovat taková poškození se snaží i Evropská fotbalová unie. Její Lékařský výbor připravuje pro Evropu novou směrnici, jak postupovat při tréninku dětí. Český fotbalový svaz již nyní do metodiky zařazuje, aby děti trénovaly s molitanovými míči a po centrech hlavičkovaly do podhuštěných, měkčích míčů.

V zápasech se ale zatím nic nemění. Oproti tréninkům se v nich hlavičkuje výrazně méně. Neurochirurg Beneš si ale dokáže představit, že jednou budou hrát fotbalisté s helmou: „Podobně přišel před dvaceti lety ostatním zvláštní cyklista s helmou na hlavě, či lyžař na sjezdovce. Nyní je to na sjezdovce naopak, praští vás do očí, když někdo helmu nemá. Myslím si tak, že helma ve fotbale by se měla běžným vývojem také objevit a nikoho by to později už nemělo překvapovat.“

Bývalý brankář Petr Čech by si tak mohl v budoucnu připadat jako průkopník této ochranné pomůcky. Někdejší opora reprezentace, Chelsea nebo Arsenalu odchytala po úrazu hlavy podstatnou část kariéry s helmou.