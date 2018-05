O co jde v posledním ligovém kole? Bojuje se o účast v evropských pohárech i udržení v lize

Fotbalová liga už sice zná svého mistra, o další pohárové pozice se ale bude bojovat i v posledním kole. Půjde především o třetí místo, které letos zaručuje přímý postup do Evropské ligy a s ním i odměnu ve výši zhruba 67 milionů korun. Praha 11:35 25. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Baroš v zápase proti Spartě. | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Dosud druhá Slavia může o pozici vicemistra a tím pádem o 3. předkolo Ligy mistrů ještě přijít. Na sešívané se v případě prohry v Teplicích může dotáhnout jejich přemožitel z minulého kola Jablonec, který k tomu ale musí nutně vyhrát doma nad Slováckem.

Na výsledek pod Ještědem se navíc kromě Slavie bude ohlížet i Sparta. Ta se touží dostat na 3. místo, které by jí v případě zaváhání Jablonce zaručovalo přímý postup do základní skupiny Evropské ligy. Trenér Sparty Pavel Hapal navíc předpokládá, že Jablonec nečeká doma proti Slovácku nic lehkého.

„Na Jablonec jede Slovácko, které je podle mě ve venkovních zápasech velice nepříjemné. Jsou pohybliví, běhaví, kvalitní, takže uvidíme, jestli se jim tam podaří urvat nějaký bod,“ řekl Hapal.

Aby ale Sparta mohla pomýšlet na 3. příčku, musí doufat nejen v zaváhání Jablonce, ale také sama vyhrát ve vršovickém Ďolíčku. Naopak domácí Bohemians už se ze svého sedmého místa v tabulce výš posunout nemůžou, proti Letenským tak budou bojovat pouze o vylepšení letošní bilance.

Třetí může skončit i Olomouc. Ta k tomu ale potřebuje porazit Mladou Boleslav a zároveň doufat, že Sparta ani Jablonec svá utkání nevyhrají.

HET liga 2017/2018 | 30. kolo 26.5. FK Dukla Praha - FC Viktoria Plzeň 26.5. FK Teplice - SK Slavia Praha 26.5. FK Jablonec - 1.FC Slovácko 26.5. FC Vysočina Jihlava - MFK Karviná 26.5. FC Baník Ostrava - FC Zbrojovka Brno 26.5. FC Fastav Zlín - FC Slovan Liberec 26.5. Bohemians Praha 1905 - AC Sparta Praha 26.5. SK Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav

Rozhodovat se bude i na chvostu tabulky. Brno už má sestup jistý, teď jde ještě o to, kdo ho do druhé ligy doprovodí. Zatím je na předposledním místě Karviná, která bezpodmínečně musí vyhrát na hřišti Jihlavy. Pokud se jí to podaří a Baník zároveň doma porazí Brno, sestoupí právě Jihlava. Baník zase pošle o soutěž níž ztráta s Brnem a vítězství Karviné.

Karvinští půjdou do rozhodujícího utkání sezony bez dosavadního trenérského vedení v čele s koučem Muchou. Vedení je ve čtvrtek odvolalo s tím, že proti Jihlavě povede mužstvo manažer Vlk.

Všechny duely posledního ligového kola začínají v sobotu v 16.00. Souboje Bohemians se Spartou a Jihlavy s Karvinou budeme na iROZHLAS.cz sledovat online.

HET liga (PLATNÉ K 25. 5. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 29 19 6 4 50:22 63 2. Slavia 29 16 8 5 47:19 56 3. Jablonec 29 15 8 6 47:27 53 4. Sparta 29 14 10 5 43:25 52 5. Olomouc 29 14 10 5 38:22 52 6. Liberec 29 13 7 9 36:32 46 7. Bohemians 1905 29 9 10 10 30:29 37 8. Teplice 29 8 10 11 32:37 34 9. Ml. Boleslav 29 9 7 13 31:40 34 10. Dukla Praha 29 9 5 15 31:50 32 11. Slovácko 29 6 13 10 23:30 31 12. Jihlava 29 8 6 15 30:46 30 13. Zlín 29 7 9 13 28:47 30 14. Ostrava 29 6 10 13 34:43 28 15. Karviná 29 6 9 14 30:40 27 16. Brno 29 6 6 17 20:41 24