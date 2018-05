Fotbalová liga vrcholí. Kdo vybojuje třetí místo zaručující postup do Evropské ligy? A kdo sestoupí?

Fotbalová liga řeší ve 30. kole poslední otazníky. Slavia se snaží udržet druhou příčku před dotírajícím Jabloncem, který zároveň soupeří se Spartou a Olomoucí o třetí místo, které letos zaručuje přímý postup do Evropské ligy a s ním i odměnu ve výši zhruba 67 milionů korun. Na chvostu tabulky se zase rozhoduje o tom, kdo doprovodí Brno do druhé ligy. Praha 14:09 26. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sparta hraje poslední ligové kolo v Ďolíčku | Foto: www.bohemians.cz/PJMl

Nejblíž má ke třetímu místu Jablonec, kterému stačí porazit Slovácko. Pokud by navíc Slavia padla v Teplicích, skončili by svěřenci trenéra Petra Rady dokonce druzí a zahráli by si kvalifikaci o Ligu mistrů.

Po třetí příčce touží po nepovedené sezoně i Sparta. Ta k tomu ale potřebuje zaváhání Jablonce a zároveň uspět na hřišti Bohemians. Naopak domácí Bohemians už se ze svého sedmého místa v tabulce výš posunout nemůžou, proti Letenským tak budou bojovat pouze o vylepšení letošní bilance.

Pokud by Sparta ani Jablonec nevyhrály, mohla by na třetí místo v případě vítězství proti Mladé Boleslavi poskočit i Olomouc.

O hodně jde i na samém chvostu tabulky, kde se rozhoduje, kdo doprovodí Brno do druhé ligy. Nejblíž k tomu má Karviná, která musí bezpodmínečně vyhrát v Jihlavě. Pokud by se jí to povedlo a Baník zároveň porazil Brno, spadne právě Jihlava. Když ale Karviná uspěje a Baník zaváhá, sestoupí ostravský tým. 13. Zlín už má záchranu jistou.

Karvinští půjdou do rozhodujícího utkání sezony bez dosavadního trenérského vedení v čele s koučem Muchou. Vedení je ve čtvrtek odvolalo s tím, že proti Jihlavě povede mužstvo sportovní ředitel Lubomír Vlk.

Všechny duely posledního ligového kola začínají v sobotu v 16.00. Souboje Bohemians se Spartou a Jihlavy s Karvinou můžete na iROZHLAS.cz sledovat online.

HET liga 2017/2018 | 30. kolo | 26. června 2018 FK Dukla Praha — FC Viktoria Plzeň –:– FK Teplice — SK Slavia Praha –:– FK Jablonec — 1.FC Slovácko –:– FC Vysočina Jihlava — MFK Karviná –:– FC Baník Ostrava — FC Zbrojovka Brno –:– FC Fastav Zlín — FC Slovan Liberec –:– Bohemians Praha 1905 — AC Sparta Praha –:– SK Sigma Olomouc — FK Mladá Boleslav –:– HET liga (PLATNÉ K 26. 5. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 29 19 6 4 50:22 63 2. Slavia 29 16 8 5 47:19 56 3. Jablonec 29 15 8 6 47:27 53 4. Sparta 29 14 10 5 43:25 52 5. Olomouc 29 14 10 5 38:22 52 6. Liberec 29 13 7 9 36:32 46 7. Bohemians 1905 29 9 10 10 30:29 37 8. Teplice 29 8 10 11 32:37 34 9. Ml. Boleslav 29 9 7 13 31:40 34 10. Dukla Praha 29 9 5 15 31:50 32 11. Slovácko 29 6 13 10 23:30 31 12. Jihlava 29 8 6 15 30:46 30 13. Zlín 29 7 9 13 28:47 30 14. Ostrava 29 6 10 13 34:43 28 15. Karviná 29 6 9 14 30:40 27 16. Brno 29 6 6 17 20:41 24