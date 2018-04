Lídr remizoval s posledním. 'Naše liga je zvláštní,' posteskl si Vrba, Baroš cítí šanci

Fotbalisté Baníku Ostrava se zvedají a jejich naděje na záchranu se opět oživuje. Naposledy ve středu remizovali s první Viktorií Plzeň 0:0 a na příčku zaručující záchranu už z posledního místa ztrácejí jen čtyři body. Ostrava 8:03 5. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Baroš děkuje ostravským fanouškům, Baník s Plzní uhrál remízu | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

„Když hraje první s posledním, teoreticky by měla Plzeň vyhrát, na druhou stranu je naše liga celkově zvláštní. Vidíte nejen z výsledků našich zápasů, že mužstva jsou vyrovnaná. Není to jako jinde na světě, že máte tři mančafty, které kralují. Tady je to prostě jinak,“ zamyslel se na tiskové konferenci po zápase na Baníku trenér Plzně Pavel Vrba.

Souboj prvního týmu s posledním skončil bez gólů. Plzeň remizovala v Ostravě 0:0 Číst článek

„Plzeň byla taky pod tlakem, chtěla tady určitě vyhrát. Bylo to pěkné utkání, chyběly tomu akorát góly. Bojovali jsme, hráli jsme dobře a teď nás čeká další těžké utkání v sobotu. Udělali jsme čtyři body ze dvou zápasů a musíme pokračovat,“ Popisoval utkání zkušený útočník Milan Baroš.

Baník opět vsadil na bojovnost a nasazení v osobních soubojích. A mohl klidně vyhrát. „Liga je strašně vyrovnaná. Plzni se abnormálně povedl podzim, ale na jaře taky ztrácí. Tady může porazit každý každého,“ přidal k překvapivým výsledkům v ligové soutěži v posledních kolech Baroš.

Malé zklamání z výsledku bylo znát na explzeňském Martinu Fillovi, který v prvním poločase dvěma centry vybídl Diopa a Jiráska ke gólovým hlavičkám. Ale v obou případech Plzeň uchránil brankář Hruška.

„S Plzní, která disponuje fantastickým kádrem, bychom před zápasem asi bod brali, ale možná jsme si zasloužili i tři. Kdybychom využili nějakou šanci, hlavně v první půli, mohli jsme sahat i po vítězství,“ řekl záložník.

24 bodů ve hře

Podobně musel průběh utkání hodnotit i trenér Páník. „Celkově jsem spokojený, v první půli jsme byli lepší, ale remíza je pro obě mužstva zasloužená. Pro nás je důležité, že jsme udělali další bodík.“

Ostravské fotbalisty chválil i trenér Vrba, bývalý hráč i trenér Baníku Ostrava, který má ke klubu stále mimořádný vztah. „Když vidím tu podporu fanoušků a nasazení, tak ukázali, že do ligy patří. Přeji jim, ať to zvládnou, i když to budou mít hrozně těžké. Cesta, kterou teď kráčí, by k záchraně mohla vést.“

Baník se povedenými domácími zápasy s Jihlavou a Plzní dostal zase do hry, ztrácí na soupeře před sebou čtyři body. „Je to příjemnější. Teď máme těžké utkání ve Zlíně, pak Bohemku a musíme to zvládnout. Je 8 zápasu do konce a musíme vytěžit maximum,“ plánuje Milan Baroš.

HET liga (PLATNÉ K 5. 4. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 22 16 4 2 38:10 52 2. SK Slavia Praha 22 12 6 4 38:14 42 3. FC Slovan Liberec 22 12 5 5 32:22 41 4. SK Sigma Olomouc 22 11 7 4 29:17 40 5. FK Jablonec 22 11 6 5 36:22 39 6. AC Sparta Praha 22 9 9 4 30:19 36 7. Bohemians Praha 1905 22 8 7 7 21:18 31 8. FK Teplice 22 7 7 8 25:26 28 9. MFK Karviná 22 6 6 10 25:29 24 10. FK Mladá Boleslav 22 7 3 12 25:36 24 11. FC Fastav Zlín 22 6 6 10 22:36 24 12. FK Dukla Praha 22 6 5 11 24:40 23 13. FC Vysočina Jihlava 22 7 1 14 24:41 22 14. 1.FC Slovácko 22 4 8 10 18:28 20 15. FC Zbrojovka Brno 22 5 5 12 14:30 20 16. FC Baník Ostrava 22 3 7 12 26:39 16