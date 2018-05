Kamarádi v boji o záchranu. ‚Kdo to zvládne v hlavě, bude úspěšnější,‘ tuší karvinský Janečka

„Bohužel. Výsledky, které jsme uhráli my i Karviná, nahrály tomu, že budeme hrát skoro o všechno mezi sebou. Na jednu stranu je to škoda, na druhou stranu to je fotbal,“ říká před možná klíčovým derby brankář Baníku Jan Laštůvka.

Je z něho cítit rozpolcenost, protože je odchovancem Karviné a ještě loni před odchodem do Slavie za ni chytal. Zápas může být hodně emociální na hřišti i ve vyprodaném hledišti.

„Tak určitě to bude vypjaté a i kdyby měl stadion trojnásobnou kapacitu, tak se zaplní. Je to derby a hraje se o ligu,“ popisuje důležitost utkání trenér Baníku Bohumil Páník.

Před 29. kolem fotbalové Het ligy totiž má Baník na 14. místě 27 bodů. Karviná je o jeden bod a o jednu příčku zpět. Vítěz vzájemného zápasu se tak výrazně přiblíží setrvání v nejvyšší soutěži, poražený sestupu.

„Je to hodně složitý a pikantní zápas. Myslím, že takový zápas Karviná s Baníkem ještě nehrála. Nechci říkat, že jde o všechno, ale jde o hodně,“ uvědomuje si trenér domácí Karviné Josef Mucha.

Zápas bude pro obě mužstva hodně náročný hlavně psychicky. „Všichni si uvědomujeme, že nás čeká existenční zápas. Zakopnutí už si nemůžeme dovolit a Baník je na tom podobně. Bude to náročné v hlavě. Kdo zápas lépe zvládne v hlavě, bude úspěšnější,“ tuší karvinský bojovník Marek Janečka.

Právě Janečka by měl jako zkušený hráč Karvinou táhnout. „Už jsem to zažil a nějak speciálně připravit se na to nedá. Člověk to musí mít v sobě, musí být psychicky odolný, to se těžko natrénuje nebo vštěpuje do hlavy.“

Snad to nebude kovbojka

Karvinský Janečka a ostravský brankář Laštůvka jsou blízcí kamarádi i v osobním životě. „Nehecujeme se. Do jejich hlav nevidím a věřím, že z toho nebude zbytečně nějaká kovbojka. Že budeme soupeři na hřišti a po zápase si normálně podáme ruku,“ věří Jan Laštůvka.

Špatné vzpomínky na Karvinou má trenér Baníku Bohumil Páník. Na začátku jara ještě jako trenér Zlína prohrál v Karviné 0:4 a poté byl vyhozen. „Zlín je Zlín. Tady za mnou hráči jdou, ve Zlíně za mnou už někteří hráči nechtěli jít,“ porovnává situaci Bohumil Páník.

Otázkou zůstává, jestli bude moct použít zkušeného útočníka Baroše, který se v minulém zápase s Libercem zranil. „Pracoval s fyzioterapeutem, měl lehčí pohyb a budeme rozhodovat poslední hodiny před utkáním. Nastoupí jen, když bude zdravý. Je to 50 na 50.“

Zápas Karviné s Ostravou začíná, stejně jako zbylá utkání 29. kola, v 16 hodin. Bojovat se bude i na opačném pólu tabulky, kde Plzeň může v případě výhry nad Teplicemi slavit titul. Zápas ve Štruncových sadech nabídne server iROZHLAS.cz v online přenosu.

HET liga (PLATNÉ K 19. 5. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 28 18 6 4 48:21 60 2. Slavia 28 16 8 4 46:16 56 3. Olomouc 28 14 10 4 38:21 52 4. Jablonec 28 14 8 6 44:26 50 5. Sparta 28 13 10 5 42:25 49 6. Liberec 28 12 7 9 35:32 43 7. Bohemians 1905 28 9 10 9 30:28 37 8. Teplice 28 8 10 10 31:35 34 9. Dukla Praha 28 9 5 14 31:49 32 10. Ml. Boleslav 28 8 7 13 30:40 31 11. Slovácko 28 6 12 10 22:29 30 12. Jihlava 28 8 5 15 30:46 29 13. Zlín 28 7 8 13 27:46 29 14. Ostrava 28 6 9 13 34:43 27 15. Karviná 28 6 8 14 30:40 26 16. Brno 28 6 5 17 20:41 23