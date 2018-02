Situace je vážná a hráči si to musí uvědomit, burcuje nový trenér Boleslavi Jozef Weber

Místo evropských pohárů budou fotbalisté Mladé Boleslavi bojovat o záchranu mezi elitou. Po porážkách s Karvinou a Libercem se Středočeši propadli na třinácté místo tabulky a k dobru na sestupové příčky mají jediný bod. Vedení klubu proto sáhlo k výměně na trenérském postu. Dušana Uhrina mladšího vystřídal Jozef Weber, který poskytl rozhovor Radiožurnálu. Mladá Boleslav 14:57 28. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jozef Weber | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Jakou má trenér vlastně motivaci převzít tým, který je bod od sestupu?

Jedním z cílů je postavit ho do jiných pater, druhá věc je vyhodnotit si, jaký je to klub a já myslím, že Boleslav je v novodobé historii jeden z lepších týmů s kvalitním zázemím a vyššími ambicemi, než se v současné době nachází. To je pro trenéra vždycky výzva.

Zlín má nového trenéra, devátý tým ligy povede Vlastimil Petržela Číst článek

Tým jste převzal po dvou zápasech bez zimní přípravy, je o to složitější se do toho dostat?

Tým jsem poznal, trenéři v lize většinou týmy sledují, není možné, aby se neznali. Pár hráčů jsem navíc vedl v jiných týmech. Co se týče přípravy, nevidím v tom problém. Byli tu kvalitní trenéři a příprava probíhala v pořádku.

Pro nás je úkol něco změnit, najít hráčům malinko jiné role, probudit je. Není to o trenérovi, ale o hráčích, aby pochopili, že situace už je vážná. Po výsledku Plzeň – Jihlava (0:1) už opravdu vážná je.

To vnímají i fanoušci. Co se dá změnit do prvního zápasu, kdy vás navíc čeká Slavia?

Něco se změnit dá, ale o tom mluvit nechci. Byl bych radši, kdyby to bylo vidět na hřišti. Jsem přesvědčený, že se něco změnit povede.

Je současná situace Mladé Boleslavi hlavně o hlavách hráčů?

Včera jsem s nimi trošku mluvil, ať se podívají okolo. Slovácko 4 body, Jihlava 6 bodů, Karviná 6 bodů. Ambice i kvalita těch týmů možná nejsou takové jako v Boleslavi, ale strach a přístup bičují hráče k větším výkonům. To musíme dokázat i tady. Nedostat hráčům do hlavy strach, ale podvědomí, že situace je vážná, že musíme začít vyhrávat.

Musí být v této situaci trenér víc psycholog?

V Karviné jsem byl tři a půl roku, tam už jsem si na některé hráče mohl dovolit zařvat. Věděl jsem, jak budou reagovat, kdo se urazí na týden, kdo jen na dva dny. Tady musím být opatrný a poznat mužstvo. Ale musím hráče přesvědčit, že přístup musí být jiný, je to hlavně na nich, aby se výkony zvedly.

Co si myslíte o kvalitě kádru, který máte k dispozici?

To budeme hodnotit až po nějakých utkáních, navíc byl teď kádr malinko oslabené. Byly tam dlouhodobé zranění, virová onemocnění. Mára Matějovský byl na marodce, Magera, Komličenko… Ale chtěl bych spíš mluvit o hráčích jiné generace, jsou tu Jánoš, Přikryl, to jsou hráči, co se mi vždycky moc líbili. Každý trenér v lize by je chtěl mít. Teď přišel Konaté. Ti hráči mají potenciál, ale musí to ukázat na hřišti.

A managerial change announced in @fkmladaboleslav Jozef Weber replaced Dušan Uhrin jr.. The new coach signed a contract till 2020. Boleslav are 13th with, they are 1 point away from relegation zone. pic.twitter.com/zJ2WHjHD7i — Ondřej Zlámal (@UEFAcomOndrejZ) 27 February 2018

HET liga (PLATNÉ K 28. 2. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 18 15 2 1 34:6 47 2. SK Slavia Praha 18 10 5 3 28:8 35 3. SK Sigma Olomouc 18 9 6 3 23:11 33 4. FC Slovan Liberec 18 10 3 5 25:18 33 5. AC Sparta Praha 18 9 5 4 24:13 32 6. FK Jablonec 18 7 6 5 24:21 27 7. Bohemians Praha 1905 18 6 7 5 16:15 25 8. FK Teplice 18 6 6 6 21:19 24 9. FC Fastav Zlín 18 5 6 7 19:28 21 10. MFK Karviná 18 6 2 10 21:25 20 11. FK Dukla Praha 18 5 5 8 19:31 20 12. FC Zbrojovka Brno 18 5 3 10 13:24 18 13. FK Mladá Boleslav 18 5 2 11 19:31 17 14. 1.FC Slovácko 18 3 7 8 16:25 16 15. FC Vysočina Jihlava 18 5 1 12 17:32 16 16. FC Baník Ostrava 18 2 6 10 22:34 12