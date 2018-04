Stoch byl nejlepší na hřišti, uznal Trpišovský. Záložník Slavie se konečně trefil z dálky

Fotbalisté Slavie už dýchají na záda vedoucí Plzni. V utkání 24. kola porazili Karvinou 3:2 a minimálně do neděle snížili ztrátu na ligového lídra na 4 body. Sešívaným se v zápase dlouho nedařilo, až je hned dvakrát vysvobodil muž, který góly v Edenu dlouho nedával – Miroslav Stoch. Praha 12:24 14. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Stoch | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Jsem moc rád, že jsem mohl pomoct mužstvu. Konečně nějaká střele. Zdobilo mě to celou kariéru, ale tady to nějak drhl. Čekal jsem strašně dlouho a přišlo to v pravý moment,“ radoval se na Radiožurnálu Miroslav Stoch po výhře Slavie nad Karvinou.

Slovenský fotbalista jen těžko vzpomínal, kdy naposledy dal v lize nebo nějakém jiném významném utkání dva góly. „Naposledy? To bylo ještě ve Fenerbahce.“

„Byl nejlepší na hřišti,“ uznal po výhře 3:2 trenér Jindřich Trpišovský. „V tom momentě, kdy jsme hráli úplně nejhůř, nás dostal do hry,“ řekl kouč Slavie. Myslel tím gól na 1:1, ale vlastně by svá slova mohl použít i na komentář k druhé brance Miroslava Stocha, jen s tím rozdílem, že v té době hrály hůř oba týmy najednou.

Po vydřeném vítězství 3:2 je aktuální ztráta Slavie na vedoucí Plzeň čtyřbodová. Jenže Viktoria svůj zápas 24. kola bude hrát až v neděli, kdy doma přivítá Spartu.

„Za mě je to furt 7 bodů, protože mají ještě zápas před sebou. Sice nějaké body ztratili, ale na to vůbec nekoukám. Musíme se soustředit na sebe nekoukat se po ostatních. Potřebujeme dostávat míň gólů a zlepšit se ve svých věcech, práce je hodně,“ upozorňuje kouč sešívaných.

Než se do statistik utkání začal zapisovat Miroslav Stoch, vedla Karviná 1:0 po gólu Jana Kalabišky. Pak ale začal úřadovat Slovák. „Otočil jim zápas. Ne nadarmo je tady za takové peníze,“ zamyslel se Kalabiška.

Po zápase si Kalabiška vyměnil dres se svým někdejším spoluhráčem ze Senice Jakubem Hromadou, ale zatleskal i dvougólovému střelci: „Měl tam super náběh a ještě to krásně přeloboval. Druhý den trefil z kroku z dvaceti metrů. Klobouk dolů.“

Fotbalová liga pokračuje v sobotu zápasy Jablonec – Olomouc, Ostrava – Bohemians, Slovácko – Brno a Dukla – Liberec. Program zakončí nedělní šlágr Plzně se Spartou, který v přímém přenosu nabídne Radiožurnál i server iROZHLAS.cz

