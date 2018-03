'Stáhnout Plzeň není nereálné.' Slávisté nevzdávají boj o fotbalový titul

Po podzimu čtrnáct bodů - teď devět. Fotbalisté Slavie snižují na začátku jarní části sezony náskok vedoucí Plzně. A i když je rozdíl pořád velký a šance malá, tak se pražský tým naděje na obhajobu ligového titulu nevzdává. Mladá Boleslav 9:29 4. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Slavie dali Mladé Boleslavi tři góly | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

Slavia vyhrála v Mladé Boleslavi 3:0 a znovu snížila náskok Plzně, i když ta má odložený zápas v Ostravě k dobru.

„Plzeň má super náskok, ale je vidět, že první dva zápasy se jí ne úplně povedly. Náskok je komfortní, ale věříme všemu,“ nevzdává se podle Radiožurnálu slávistický kapitán Milan Škoda, který se na vítězství v Boleslavi podílel dvěma góly a asistencí.

„Jsem rád, že jsem pomohl týmu, protože to hodně potřebujeme. Posledních dvacet třicet minut bylo z naší strany fakt dobrých. Boleslav má dobrý kádr, akorát se jí teď výsledkově nedaří. Ale určitě to neznamená, že ve 30. minutě budeme vést 3:0, říká aktuálně druhý nejlepší střelec ligy.

Druhou slávistickou hvězdou večera byl brankář Ondřej Kolář. Ten zneškodnil několik velkých šancí soupeře a připsal si druhé čisté konto za sebou. Také on stále věří.

„Kdybych nevěřil, bylo by to blbé. Stahujeme, budeme jim šlapat na paty a doufám, že se na ně dotáhnout, není to nereálné. Trošku se to sžívá, daří se nám výsledkově, začíná se dařit herně a do dalších zápasů to bude lepší,“ plánuje gólman.,

S tím, že se Slavia nevzdá, počítala Plzeň už před začátkem jarní části sezony. „Dokud není hotovo, usmívat se nebudeme. Jaro bude těžké a hlavně Slavia bude dělat všechno proto, aby nám to zkomplikovala,“ tušil Pavel Vrba.

Na druhou stranu nový slávistický kouč Jindřich Trpišovský nadšení krotí: „Naše hra má hodně daleko k ideálu a k tomu, abychom mohli vykřikovat velké věci. Musíme se soustředit, abychom hráli dobrý fotbal, neztráceli body jako v Jihlavě a nebáli se o výsledek jako s Bohemkou. Když budeme hrát jako teď, máme možnost skončit co nejvýš.“

V příštím kole se Slavia představí doma proti Olomouci, před kterou si může upevnit druhé místo v tabulce.

HET liga (PLATNÉ K 4. 3. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 18 15 2 1 34:6 47 2. SK Slavia Praha 19 11 5 3 31:8 38 3. SK Sigma Olomouc 19 10 6 3 24:11 36 4. FC Slovan Liberec 19 10 4 5 27:20 34 5. AC Sparta Praha 18 9 5 4 24:13 32 6. FK Jablonec 19 8 6 5 28:21 30 7. Bohemians Praha 1905 19 7 7 5 18:15 28 8. FK Teplice 19 6 6 7 22:22 24 9. MFK Karviná 19 6 3 10 23:27 21 10. FC Fastav Zlín 19 5 6 8 19:32 21 11. FK Dukla Praha 19 5 5 9 19:33 20 12. FC Vysočina Jihlava 19 6 1 12 20:33 19 13. FC Zbrojovka Brno 18 5 3 10 13:24 18 14. FK Mladá Boleslav 19 5 2 12 19:34 17 15. 1.FC Slovácko 19 3 7 9 16:26 16 16. FC Baník Ostrava 18 2 6 10 22:34 12