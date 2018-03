'Ještě není rozhodnuto,' vědí na Slavii. V boji o druhé místo mají náskok pěti bodů, pomohlo i video

Olomouc ještě v 74. minutě po gólu Martina Hály 1:0 vedla, ale výsledek nakonec neudržela. O vyrovnání se postaral Milan Škoda a vítězný gól na 2:1 vstřelil náhradník Stanislav Tecl.

Vítězný gól potvrdil až videorozhodčí. 'Byl jsem přesvědčený, že to ofsajd nebyl,' říká Tecl Číst článek

Původně přitom rozhodčí branku kvůli ofsajdu neuznal, ale po poradě s videoasistentem verdikt přehodnotil. „Byl jsem si skoro jistý, že to nebyl ofsajd. Proto tady to video je, aby se takové situace podle toho posuzovaly,“ popisoval slávista Tecl.

„Rozhodčí odmával ofsajd. Trvalo to dvacet sekund, podíval se a uznal, že byl gól. Tak byl gól, s tím nic neuděláme,“ dodal olomoucký Martin Hála.

V české lize to bylo poprvé, kdy díky videu platil původně neuznaný gól. Slavia v tabulce odskočila třetí Olomouci už na pět bodů.

„Ještě deset nebo kolik zápasů, takže rozhodnuto není nic. My se soustředíme na další zápas a nedíváme se, co bude,“ nevzdává se střelec první branky zápasu Martin Hála.

Rozhodnuto ještě není ani podle slávisty Milana Škody. „Určitě je to důležitý krok, že jsme jim odskočili, ale ještě je spousta zápasů, takže není nic hotového.“

Druhé místo je důležité proto, že zaručuje postup do kvalifikace Ligy mistrů. Zatímco pro Slavii je to jasný cíl, Olomouc jako nováček může být přece jen skromnější.

„Od nás nikdo nečekal, že budeme takhle vysoko, takže my můžeme hrát v klidu,“ říká brankář Olomouce Michal Reichl, který Slavii trápil 74 minut. Reichlův trenér Václav Jílek dodal, že by s olomouckými fotbalisty rád skončil do pátého místa.

HET liga (PLATNÉ K 12. 3. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. FC Viktoria Plzeň 19 15 3 1 36:8 48 2. SK Slavia Praha 20 12 5 3 34:9 41 3. SK Sigma Olomouc 20 10 6 4 25:14 36 4. FC Slovan Liberec 20 10 5 5 29:22 35 5. AC Sparta Praha 20 9 7 4 26:15 34 6. FK Jablonec 20 9 6 5 30:21 33 7. Bohemians Praha 1905 20 7 7 6 18:16 28 8. FK Teplice 20 7 6 7 24:23 27 9. MFK Karviná 20 6 4 10 24:28 22 10. FC Vysočina Jihlava 20 7 1 12 23:34 22 11. FC Fastav Zlín 20 5 6 9 20:34 21 12. FK Mladá Boleslav 20 6 2 12 22:34 20 13. FK Dukla Praha 20 5 5 10 20:36 20 14. 1.FC Slovácko 20 4 7 9 17:26 19 15. FC Zbrojovka Brno 20 5 4 11 14:28 19 16. FC Baník Ostrava 19 2 6 11 22:36 12