Slávisté pískali na své hráče i šéfa klubu, Tvrdík po zápase uklidňoval tým v kabině

Slávisté se po sobotní porážce 1:3 s Jabloncem zkroušeně trousili do kabiny, kam krátce po nich dorazil i šéf klubu Jaroslav Tvrdík. Co hráčům a trenérům řekl, ovšem zůstalo tajemstvím.

„Pan Tvrdík mužstvo spíš motivoval. Mělo by to zůstat v kabině, ale bylo to k utkání, že tentokrát jsme měli smůlu,“ naznačil trenér Jindřich Trpišovský.

Čínský majitel Slavie - společnost CEFC - se v týdnu dostala do problémů, když její věřitel J&T kvůli nesplaceným dluhům odvolal kompletní představenstvo a dosadil vlastní krizový management. Na fotbalový klub, který Číňané koupili v září 2015, to však zatím nemá žádný vliv.

„Tohle jsou věci vedení a ono si je vyřeší. My máme za úkol hrát fotbal a odevzdat na hřišti všechno. O to víc nás mrzí, že jsme to nezvládli,“ řekl Radiožurnálu záložník Jan Sýkora.

To není jediný problém Slavie. Titul si prohrála už na podzim, kdy nabrala na Plzeň velkou ztrátu, ale kolo před koncem soutěže nemá jistou ani druhou příčku. Ta je důležitá proto, že zaručuje postup do kvalifikace Ligy mistrů.

„Musíme se od pondělí plně koncentrovat na sobotní zápas (v Teplicích, pozn. red) a musíme ho zvládnout. Nic jiného v hlavách nesmíme mít,“ pokračuje Jan Sýkora.

Těžký týden dolehl i na fanoušky, kteří během nevydařeného zápasu s Jabloncem několikrát nespokojeně pískali. Slávističtí příznivci také vyvěsili transparent proti Tvrdíkovi, který následně zveřejnil na Twitteru příspěvek pro zklidnění situace:

„Život nejsou jen výhry, tenhle týden byl blbec. Každý máme svoje úkoly a musíme udělat maximum pro to, aby příští sobotu v Teplicích byla ideálně výhra a vše v pořádku. Bylo mi hráčů v kabině líto, tým si zasloužil jinou rozlučku doma. Zvedneme se a druhé místo dáme.“

Aby Slavia skončila druhá a nemusela se ohlížet na ostatní výsledky, musí v posledním kole bodovat v Teplicích.

Gratulace do Plzně

Zatímco v Edenu se vzpamatovávali z porážky, na západě Čech se Viktoria Plzeň radovala z titulu. „Zaprvé gratuluju, zadruhé to mrzí, ale jak jsme na jaře poztráceli body, tak myslím, že je to zasloužené."

Slavia ztrácela po podzimní části na čelo tabulky čtrnáct bodů, ale na jaře se dokázala klopýtající Plzni přiblížit a bojovat až do předposledního ligového kola. Právě propastná ztráta po úvodní části sezony rozhodla.

„Na podzim předvedli neskutečnou jízdu a získali hodně bodů, tam položili základ úspěchu. Kdo udělá nejvíc, bodů, je první, takže je to zasloužené,“ uznal trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Slavia navíc na jaře několikrát nečekaně ztratila, třeba s Jihlavou, Zlínem nebo Slováckem. „Věděli jsme, že náskok po podzimu byl velký. Dělali jsme všechno proto, abychom to oddálili. Kdybychom neztráceli lacině zápasy, mohlo to být napínavější,“ připomíná obránce Michal Frydrych.