Slávisté nepustili Plzeň ke střele na branku. 'Byli hladovější,' uznal Vrba

Slávističtí fanoušci hnali od začátku domácí tým za úspěchem a hráči se jim odvděčili. Jak výsledkem, tak výkonem, za který byli hodně rádi. „Po zápasech, které jsme neodehráli vůbec dobře, jsme přesně takový výkon potřebovali,“ těšilo útočníka Stanislava Tecla.

Útočník dostal šanci v základní sestavě Slavie a využil ji. U prvního gólu pomohl důrazem, druhý sám dal.

Výkon domácích ocenil i plzeňský trenér Pavel Vrba: „Určitě bych neřekl, že jsme tu nechtěli uspět, určitě jsme chtěli. Ale Slavia byla v domácím prostředí za podpory svých fanoušků hladovější než my,“ přiznal bez vytáček kouč Viktorie.

Sešívaní si za výhrou jednoznačně šli, statistiku střel vyhráli 15:3, Viktoria za celý zápas ani jednou nevystřelila na branku. Její jediný pokus, gólové zakončení Havla, zneplatil rozhodčí po prozkoumání videa.

„Chybělo mi víc nasazení, Slavia chtěla víc vyhrát. Chtěli jsme tu dobrý výsledek, neprohrát, ale po předvedeném výkonu jsme si to nezasloužili,“ uznal stoper a jeden z nejzkušenějších hráčů Viktorie Roman Hubník.

'Až v tomhle zápase si to sedlo'

Slávisté přitom v jarní části až výjimky nějak výrazně nezářili, podobně jako Plzeň. Na velký ligový zápas se ale dokázali lépe nabudit.

„Takovýmhle fotbalem jsme se chtěli prezentovat každý zápas. Typy hráčů na to máme a doufám, že na to navážeme,“ věří záložník Slavie Jan Sýkora.

Ukázat to bude chtít pražský tým ve středečním finále domácího poháru i ve zbývajících třech kolech ligy, ve kterých ještě mají teoretickou šanci na obhajobu mistrovského titulu.

„Všichni jsme věděli, že takový fotbal dokážeme hrát, ale na začátku to z nějakých důvodů nešlo. Po každém zápase jsme si vytýkali chyby a snažili jsme se z nich poučit. Až v tomhle zápase si to nějak sedlo, ale nesmíme moc dlouho oslavovat,“ varuje Sýkora.

Zatímco Slavia bude chtít na zápas v Edenu při dalších příležitostech navázat, hráči Viktorie se pokusí zapomenout. „Každý z mančaftu to chtěl udělat dneska, ale říkali jsme si, že pokud by se to nestalo, jedeme dál. Nesmíme věšet hlavy a zaobírat se tím,“ burcuje Radim Řezník. Se svými spoluhráči má na čele ligové tabulky stále náskok šesti bodů a o ligový titul se mohou připravit jen sami.

HET liga (PLATNÉ K 6. 5. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 27 18 5 4 47:20 59 2. Slavia 27 15 8 4 44:16 53 3. Olomouc 27 13 10 4 34:20 49 4. Jablonec 27 13 8 6 42:25 47 5. Sparta 27 12 10 5 41:25 46 6. Liberec 27 12 6 9 34:31 42 7. Bohemians 1905 27 9 10 8 29:25 37 8. Teplice 27 8 10 9 30:31 34 9. Dukla Praha 27 9 5 13 31:47 32 10. Slovácko 27 6 11 10 21:28 29 11. Jihlava 27 8 5 14 30:45 29 12. Zlín 27 7 8 12 26:42 29 13. Ml. Boleslav 27 7 7 13 27:39 28 14. Ostrava 27 6 8 13 33:42 26 15. Karviná 27 6 8 13 29:38 26 16. Brno 27 5 5 17 16:40 20