Vítězný gól potvrdil až videorozhodčí. 'Byl jsem přesvědčený, že to ofsajd nebyl,' říká Tecl

I když fotbalisté Slavie prohrávali, nakonec porazili Olomouc 3:1 a pojistili si druhé místo v tabulce. Přímý souboj druhého týmu se třetím rozhodl náhradník Stanislav Tecl, který vstřelil druhý slávistický gól. Rozhodnuto v boji o stříbrnou příčku ale podle něj ještě není. Praha 18:49 11. března 2018

„Rozhodnuto ještě určitě není. Je ještě zápasů, ale teď jsme udělali dobrý krok, abychom odskočili našim pronásledovatelům,“ řekl Radiožurnálu po výhře Slavie 3:1 nad Olomoucí střelec vítězné branky Stanislav Tecl.

Dal jste vítězný gól. Jak jste situaci viděl?

Ani nevím, jestli to bylo ze standardky, nebo z centru. Dá se říct, že se mi míč vykulil před prázdnou branku. Stál jsem na dobrém místě.

Rozhodčí gól nejdřív neuznal, až po dohodě s videorozhodčím. Věděl jste hned od začátku, že byl regulérní?

Musím říct, že jsem byl přesvědčený, že to ofsajd nebyl, protože jsem si to kontroloval. Jsem rád, že se to potvrdilo.

Nějaké šance jste měli, ale na gól jste čekali dost dlouho.

Sigma je dobrý tým, hráli dobře. Ale my jsme měli spoustu závarů, které mohly skončit gólem, nakonec neskončily. Nakonec rozhodlo to, že Sigma už neměla tolik sil a my jsme toho dokázali využít.

Byl to po inkasovaném gólu ten totální fotbal, který sliboval trenér Trpišovský?

Nemyslím, že je to ještě úplně ono, pořád se nám tam vyskytuje spousta chyb, ale krůček po krůčku se blížíme a jsme na správné cestě.

Jak moc vás výhra povzbudí před derby?

Povzbudí dost. Otočit takhle těžký zápas je vždycky dobré. Ale derby je zápas bez favorita, nějaké rozpoložení týmů je úplně jedno. My se musíme připravit, abychom derby zvládli.

