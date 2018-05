Letní plány mistrovské Plzně: dlouhá dovolená i zbrojení na Ligu mistrů

Plzeňské fotbalisty čeká po další mistrovské sezoně nezvykle dlouhé volno. Spolu s pátým domácí titulem za posledním osm sezon si totiž zajistili miliony z přímého postupu do základní skupiny Ligy mistrů a tím i delší dovolenou. A na tu se mohou těšit i nové posily, mezi než patří i nigerijský záložník Ubong Ekpai, jehož příchod oznámila Plzeň v pondělí. Plzeň 6:25 29. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté plzeňské Viktorie. | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

Po podzimní části ligové sezony, ve které fotbalisté Plzně jen jednou z šestnácti kol remizovali a jinak vítězili, měli v čele tabulky rekordní čtrnáctibodový náskok. Na pátý titul v historii klubu - a zároveň za posledních osm sezon - si pak ovšem Viktoriáni museli počkat až do předposledního kola, protože po zimní pauze uhráli o více než polovinu bodů méně.

„Nevím, jestli se to dá zakončit lepším způsobem,“ začal kouč Pavel Vrba poslední tiskovou konferenci ročníku 2017/18 po výhře jeho týmu na Dukle 5:1.

Hattrickem ji řídil první král střelců z plzeňské Viktorie Michael Krmenčík, který se celkem trefil v sezoně šestnáctkrát a teď kolem něj krouží zájemci ze zahraničí. Také hlavní individuální ocenění pro nejlepšího hráče si z nedělního galavečera Ligové fotbalové asociace odnesl hráč Plzně - záložník Jan Kopic.

„Nás hlavně těší první místo v tabulce. I kdyby to bylo bez těch dalších cen, tak by nám to tolik nevadilo, jako kdybychom nevyhráli a nepostoupili přímo do Champions League. Všichni jsme to samozřejmě po podzimu chtěli a já jsem rád, že jsme to v závěru soutěže potvrdili a uhráli si to,“ řekl spokojený Vrba.

A těšit Vrbu může také už jistých zhruba 382 milionů korun, které západočeský klub vyinkasuje na odměnách za účast ve skupině nadcházejícího ročníku Ligy mistrů. Část peněz vedení použije na posílení kádru.

„Asi víte, že na něčem pracujeme. Některé hráče už máme podepsané, s některými hráči jsme v dlouhodobém kontaktu. Víme, že potřebujeme udělat určitou obměnu. Sami nám občas píšete, co máme a nemáme dělat, takže vás poslechneme a určitě nějakou změnu uděláme a budeme chtít mužstvo okysličit. A doufám, že se nám to poveden s dostatečnou kvalitou,“ řekl Vrba.

Prvními posilami jsou stoper Pernica a záložník Ekpai

Podepsaní už jsou stoper Luděk Pernica a záložník Ubong Ekpai, jehož příchod Plzeň oznámila v pondělí. Dvaadvacetiletý krajní záložník dosud v lize nastupoval za Liberec a Zlín. S úřadujícím mistrem podepsal po přestupu smlouvu na tři roky.

„Ekpai je rychlostním typem fotbalisty, kteří jsou pro dnešní fotbal nesmírně důležití. Navíc má již zkušenosti s evropskými poháry,“ uvedl na klubovém webu generální manažer Plzně Adolf Šádek.

„Plzeň je podle mě nejlepší český klub. Hraje jako rodina, jako jeden tým. To se mi líbí a myslím si, že to je pro mě dobrá volba,“ řekl Ekpai. „Angažmá ve Viktorii je pro mě velká výzva. Budu mít možnost si zahrát poprvé Ligu mistrů. Věřím jak sobě, tak mužstvu, že na to máme,“ dodal.

Věří, že se mu v Plzni splní sen a zahraje si proti Realu Madrid. „Chtěl bych ho porazit a přál bych si, aby byl Cristiano Ronaldo u toho. Pak bychom mu mohli říct, že jsme ho porazili,“ prohlásil Ekpai.

Těší se i na spolupráci s novými spoluhráči. „Limberský je podle mě nejlepší obránce v Česku, hraje dobře a chytře a těším se, až s ním budu hrát. Mám také rád Kopice, s nímž jsme si naposledy ve Zlíně vyměnili dresy. Obdivuji Krmenčíka, protože dává rád góly. Budu dělat vše pro to, abych mu na několik dalších přihrál,“ dodal.

Plzeň brzy možná vedení oznámí další nové akvizice. V kuloárech se skloňují jména asi pěti dalších hráčů působících v tuzemsku. A jako lákadlo pro přivábení případných posil Liga mistrů fungovat bude a k tomu možná i malý jako bonus delší volno.

„Vzhledem k tomu, že jsme si vybojovali přímý postup do skupiny, tak volno bude delší než normálně. Hráči si těch 17 dní volna určitě zaslouží,“ dodává trenér mistrů uplynulé sezony fotbalové ligy Pavel Vrba.

