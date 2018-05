Krmenčík se nechtěl stát králem střelců jen se 13 góly, tak v posledním kole nasázel Dukle hattrick

Hattrick ještě Michael Krmenčík v lize nikdy nedal, až v sobotu proti Dukle. A potvrdil tím další úspěch pro Plzeň v téhle sezóně - útočník Viktorie vyhrál trofej pro nejlepšího střelce soutěže.

„Já jsem chtěl nejdřív udělat titul. A když jsem měl titul, tak jsem si řekl, že by bylo dobré vyhrát i nejlepšího střelce, což se mi nikdy nepovedlo, možná párkrát v dorostu. Je to hezké, určitě si to doma někde vystavím,“ usmíval se plzeňský kanonýr.

Plzeňská útočná jednička dala převážnou část svých gólů (jedenáct) na podzim, v jarní části to i kvůli zranění a také některým ne úplně přesvědčivým výkonům celého týmu už to taková sláva nebyla. To se ale změnilo v posledním kole.

„Já už jsem dostával takové smsky, jestli není trapné být nejlepším střelcem se třinácti góly. Taky mi to přišlo trochu blbé, tak jsem si říkal, že to musí trochu narůst, a povedlo se mi dát šestnáct gólů,“ řekl Krmenčík.

A Michael Krmenčík taky pomohl k tomu, aby se neopakovala situace z roku 2016. I tehdy už měla Plzeň titul jistý, po oslavách ale prohrála v posledním kole na Slavii 0:5. A to rozhodně nechtěli fotbalisté Viktorie zopakovat.

„Tady trenér Vrba řekl jasně, že v úterý budeme všichni na značkách schopní trénovat. Všichni do jednoho jsme přišli tak, jak trenér řekl. Makali jsme od úterka, takže jsme slavili jen dva dny. Myslím, že to byly bujaré oslavy, ale trenér má takovou ráznou ruku a řekl, že v úterý prostě budou všichni na značkách a soustředíme se na poslední zápas,“ popisoval nejlepší střelec této ligové sezóny.

Otázkou ale je, jestli Michael Krmenčík zůstane v Plzni i nadále. Už po podzimu o něj byl zájem ze zahraničí a stejná situace asi nastane i teď. Reprezentační útočník ale nechtěl o možném přestupu vůbec mluvit.

„Já nevím, co myslíte. Jako se sezonou? Jestli myslíte se sezonou, tak to určitě jo,“ reagoval Krmenčík král střelců české ligy na otázku, jestli se hattrickem rozloučil.

Tabulka střelců první fotbalové ligy:

16 - Krmenčík (Plzeň),

11 - Milan Škoda, Tecl (oba Slavia), Plšek (Olomouc),

10 - Ikaunieks (Jihlava), Pulkrab (Liberec), Vaněček (Teplice),

9 - Baroš (Ostrava), Josef Šural (Sparta), Wágner (Karviná),

8 - Zajíc (Slovácko), Budínský (Karviná),

7 - Holenda (Dukla), Jovovič, Doležal (oba Jablonec), Ekpai (Zlín),

6 - Mebrahtu (Mladá Boleslav), D. Kolář, Kopic (oba Plzeň), Mašek (Bohemians 1905), V. Kadlec, Stanciu (oba Sparta), Michal Škoda (Brno), Řezníček (Olomouc), Chramosta (Jablonec).