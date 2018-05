Plzeňské oslavy: s Viktorií vyhrál i Nohavica, fotbalisté dorazili na náměstí na ‚vétřiesce‘

Trnitější než se po podzimní části zdálo, byla cesta plzeňských fotbalistů za pátým ligovým titulem v historii klubu. Až výhra 2:1 nad Teplicemi v předposledním kole Het ligy rozpoutala ve Štruncových sadech mistrovské oslavy. Pohár pro ligového šampiona přebral kapitán Viktorie Roman Hubník. Plzeň 7:43 20. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Hubník při oslavách mistrovského poháru s fanoušky | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

„Dva roky zpátky jsem tu seděl a říkal jsem, že to pro mě může být poslední titul. Jsem rád, že nebyl. Každý se slaví a každého si strašně vážím,“ radoval se na Radiožurnálu ze svého čtvrtého, z toho třetího plzeňského titulu kapitán Viktorie Roman Hubník.

Počtvrté si radost z triumfu v nejvyšší soutěži užíval také jeho kolega z obrany Radim Řezník: „Jsme strašně šťastní, protože víme, že některé zápasy na jaře nebyly dobré. Zvládli jsme to s celým týmem, když kluci byli zranění nebo měli karty, to je strašné plus. Tenhle večer nekončí a doufám, že to bude pokračovat dál.“

Cesta k mistrovským oslavám ale byla pro Viktorii těžší, než po podzimu při čtrnáctibodovém náskoku kdokoli tušil. Plzeňský celek totiž na jaře často klopýtal.

Generální manažer Adolf Šádek byl při oslavách plzeňského titulu ve velké euforii. "Ať jdou do hajzlu," vzkázal svým největším pražským konkurentům ze Slavie a Sparty. — Jonáš Bartoš (@jbartos66) 19 May 2018

„Jaro nám ukázalo, že všechno nebylo úplně optimální. Ale já vždycky všechno sčítám a z tohohle pohledu jsme byli nejlepší. Myslím, že jsme zaslouženě letos vyhráli,“ hodnotil sezónu dvou rozdílných poločasů kouč Pavel Vrba.

Trenér získal svůj třetí plzeňský titul v ročníku, před jehož startem experti více věřili Spartě a Slavii. „Jen někteří nás řadili někam jinam, my jsme se řadili nejvýš. Kdybyste se zeptali Jarka Nohavici, tak ten si na nás v kurzu 5,7 vsadil už v srpnu,“ prozradil Vrba.

Ohňostroj s kroupami

Pátý klubový titul znamená to, že v příští sezóně zazní minimálně třikrát ve Štruncových sadech znělka Ligy mistrů. „Pro spoustu z nás to může být úplně poslední šance si to zahrát,“ tušil kapitán mistrů Roman Hubník ještě před oslavami.

Slavilo se nejen na stadionu ve Štruncových sadech, ale dlouho do večera i na plzeňském Náměstí Republiky, kam se sjeli fanoušci přímo ze stadionu i z okolí města.

Ze stadionu na náměstí přivezly fotbalisty „vétřieska“ a americký obrněný transportér. Hráče i trenéry si fanoušci postupně přivolávali na pódium. Na náměstí bouchalo šampaňské a pohár pro mistra ligy se na chvíli ocitl v publiku.

S devátou hodinou večer se blížil i déšť. A i když organizátoři uspíšili plánovaný ohňostroj, nakonec kromě barevných světel padaly také provazy vody s kroupami.

Vyrážíme za vámi na náměstí, a to ve velkém stylu! #fcvp pic.twitter.com/aV9Zqcde4M — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) 19 May 2018

HET liga (PLATNÉ K 20. 5. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 29 19 6 4 50:22 63 2. Slavia 29 16 8 5 47:19 56 3. Jablonec 29 15 8 6 47:27 53 4. Sparta 29 14 10 5 43:25 52 5. Olomouc 29 14 10 5 38:22 52 6. Liberec 29 13 7 9 36:32 46 7. Bohemians 1905 29 9 10 10 30:29 37 8. Teplice 29 8 10 11 32:37 34 9. Ml. Boleslav 29 9 7 13 31:40 34 10. Dukla Praha 29 9 5 15 31:50 32 11. Slovácko 29 6 13 10 23:30 31 12. Jihlava 29 8 6 15 30:46 30 13. Zlín 29 7 9 13 28:47 30 14. Ostrava 29 6 10 13 34:43 28 15. Karviná 29 6 9 14 30:40 27 16. Brno 29 6 6 17 20:41 24