Kolaps na cestě za titulem? ‚Tohle se Plzni nepřihodí,‘ odmítá naděje Slavie Horváth

Čtrnáctibodový náskok plzeňského lídra se v jarní části fotbalové ligy ztenčil už jen na čtyřbodový. Do konce této sezóny nejvyšší domácí soutěže ovšem zbývá odehrát pouze dvě kola. Viktorii tak stačí jednou vyhrát a bude mistrem. Bývalý kapitán Západočechů Pavel Horváth, věří, že se tak stane už dnes ve 29. kole a nebude se opakovat ligový finiš z roku 2008. Plzeň 10:12 19. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Horváth | Foto: Šárka Ševčíková

„Ten konec jsme totálně nezvládli,“ vzpomíná Pavel Horváth na rok 2008. Tehdy třiatřicetiletý středopolař působil ve Spartě, která 3 kola před koncem ligy vedla před Slavií o čtyří body.

Z titulu se ale nakonec radoval odvěký rival na nově otevřeném stadionu v Edenu. Letenští totiž poslední tři zápasy prohráli.

„Je to nepříjemná věc, když máte nějaký náskok a ztratíte ho. Je jednodušší někoho dotahovat, ale my jsme ve Spartě poslední kola odehráli taky, že jsme si body nezasloužili, proto jsme titul nezískali,“ vybavuje si pro Radiožurnál už o deset let starší Pavel Horváth.

Tenkrát v létě Spartu vyměnil za plzeňskou Viktorii a byl důležitým článkem jejího následného vzestupu korunovaného tituly. Někteří jeho bývalí spoluhráči dnes budou ve Štruncových Sadech útočit na pátý titul v historii klubu a jsou v situaci, která se zdá být podobná té sparťanské z května 2008.

Dva mečboly

„Myslím si, že Plzeň je v psychologicky trošku jiné situaci. Víra ve vlastní výkon tam určitě je, protože poslední zápas se jim povedl. Myslím, že tohle se Plzni nepřihodí, jsem přesvědčený, že už tenhle zápas rozhodne o titulu,“ myslí si Horváth, že už dnes krátce před 18. hodinou bude po vítězství Plzně nad Teplicemi jasno a ve městě se bude mohutně slavit další triumf.

Podle bývalého záložníka třeba také Sportingu Lisabon nebo istanbulského Galatasaraye by ani zaváhání Viktorie s Teplicemi situaci moc neměnilo.

„Pokud by to v tomto kole nezvládla, jede na Duklu a i tam je schopná vyhrát. Náskok, který měla, je pryč, ale stačí jí jednou vyhrát. Má dva mečboly a jsem přesvědčený, že ten první využije,“ věří plzeňským fotbalistům Pavel Horváth, který byl před deseti lety - ještě třeba s Davidem Limberským - u toho, když Sparta ten poslední krok udělat nedokázala.

Dnes v zápase od 16 hodin bude i on sledovat, jestli Viktoria ten svůj zvládne. Zápas Plzně proti Teplicím nabídne server iROZHLAS.cz v online přenosu.

HET liga (PLATNÉ K 19. 5. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 28 18 6 4 48:21 60 2. Slavia 28 16 8 4 46:16 56 3. Olomouc 28 14 10 4 38:21 52 4. Jablonec 28 14 8 6 44:26 50 5. Sparta 28 13 10 5 42:25 49 6. Liberec 28 12 7 9 35:32 43 7. Bohemians 1905 28 9 10 9 30:28 37 8. Teplice 28 8 10 10 31:35 34 9. Dukla Praha 28 9 5 14 31:49 32 10. Ml. Boleslav 28 8 7 13 30:40 31 11. Slovácko 28 6 12 10 22:29 30 12. Jihlava 28 8 5 15 30:46 29 13. Zlín 28 7 8 13 27:46 29 14. Ostrava 28 6 9 13 34:43 27 15. Karviná 28 6 8 14 30:40 26 16. Brno 28 6 5 17 20:41 23