Když Slovan porazil Barcelonu a Spartak zatápěl Ajaxu. Před 50 lety slovenské týmy zářily v Evropě

Fotbaloví fanoušci jsou zvyklí, že se do semifinále Ligy mistrů a Evropské ligy dostává více mužstev ze Španělska nebo Anglie. Ale bývaly i časy, kdy mohli v závěru klubové sezony sledovat dva zástupce československé nejvyšší soutěže. A je to právě 50 let od výjimečných představení dvou velkých rivalů Spartaku Trnava a Slovanu Bratislava. Bratislava 12:13 17. dubna 2019

K tahounům Spartaku Trnava v Poháru mistrů evropských zemí byl Jozef Adamec (na archivním snímku z roku 1970).

Z historických záběrů můžeme vidět papírové lodičky na hlavách nadšených fanoušků Ajaxu na tribuně v Amsterodamu, ale také přeplněné a bouřící ochozy v odvetě na Slovensku.

13. a 24. dubna 1969 hráli fotbalisté Trnavy semifinále Poháru mistrů evropských zemí (tehdejší obdoby Ligy mistrů) a moc nechybělo, aby „bílí andělé“, jak se Spartaku přezdívá, tým se slavným útočníkem Johanem Cruijffem vyřadili. V Nizozemsku sice prohráli 0:3, ale doma vedli 2:0 a měli obrovské šance.

V té největší byl zřejmě Jozef Adamec přezdívaný Haterlo. Slavný útočník, který loni o Vánocích zemřel, běžel sám na gólmana Ajaxu, mohl přihrát úplně volnému spoluhráči Karolu Dobiášovi, kterého znali fanoušci jako Patina. Ale vystřelil sám a netrefil branku.

„Kopnul to vedle. Mohlo to být 3:0, ale nebylo. Po X letech jsem mu říkal, že kdyby mi nahrál, dal bych gól do prázdné branky. A on říkal: ‚Patinko, ty bys ho nedal,‘“ vzpomínal pro Radiožurnál Karol Dobiáš.

Dobiáš pak držel palce i Slovanu Bratislava, přestože to byl velký rival Spartaku.

„Slovan hrál Pohár vítězů pohárů. Tam byla velká rivalita, jako je Sparta-Slavia, ale drželi jsme Slovanu palce.“

Slovanu se v roce 1969 povedlo postoupit až do finále Poháru vítězů pohárů, když v basilejském finále porazil Barcelonu.

„Ten rok byl samozřejmě krásný, protože náš fotbal byl tehdy ještě schopný konkurence, protože za kluby jako Barcelona a Real Madrid hráli Španělé, za Angličany hráli Angličani a za nás hráli ti nejlepší fotbalisti, co u nás byli, protože moc nepřestupovali, maximálně tu a tam do Sparty nebo do Slovanu. Takže se vytvořily silné týmy,“ dodává fotbalový historik Jaroslav Kolář. Slovan Bratislava oslaví 50. výročí vítězství v Poháru vítězů pohárů 21. května.