Expert na poranění mozku: Zakažte hlavičkování, je nebezpečné a nesmyslné

Nebezpečné a zcela nesmyslné. Tak označuje časté nárazy fotbalového míče do hlavy jeden z předních světových odborníků na mozkovou traumatologii, nigerijský doktor Bennet Omalu. Hlavičkování by chtěl přinejmenším omezit i v případě dospělých fotbalistů, u mladíků pod 18 let ale doporučuje úplný zákaz, informuje server britské stanice BBC. Omalu vysvětluje, že lidský mozek se v lebce vznáší jako balón. Jakýkoli úder hlavou do míče způsobuje jeho poranění.

Neurolog Omalu varuje, že časté údery do čelního laloku mozku a zadní části mozkové spodiny způsobují chronickou encefalopatii. Její příznaky jsou dlouhodobé a souvisejí s opakovaným poraněním hlavy.

„Kontrolovat pohyb rychle letícího předmětu hlavou je zcela nesprávné. Podobný styl hry je třeba ve fotbale zakázat. Je to skutečně nebezpečné,“ myslí si Omalu.

Navrhuje, aby děti od 12 do 14 let věku hrály podstatně méně kontaktní formu fotbalu, kterou je však teprve třeba vymyslet. A i ty ostatní do osmnácti by měly mít hlavičkování úplně zakázáno.

„Vím, že pro spoustu lidí se to přijímá obtížně, ale věda se vyvíjí, stejně jako lidé a společnost. A právě v tomto bodě nastal čas změnit zaběhnuté zvyklosti,“ dodává profesor.

'Víme, proč onemocněl'

BBC připomíná osud někdejšího anglického reprezentanta a hráče ligového týmu West Bromwich Albion Jeffa Astlea. Ten zemřel v roce 2004 ve věku 72 let po desetiletém boji s Alzheimerovou chorobou. Profesionálnímu fotbalu se věnoval 16 let. Jeho dcera Dawn v souvislosti s iniciativou doktora Omalua vyzývá k přezkoumání vlivu hlavičkování na vážná zranění mozku.

„Bereme to jako fakt. Nejde jen o předpoklad, máme jistotu. Víme, proč můj otec onemocněl,“ vypráví Dawn. Britská stanice uvádí, že demenci diagnostikovali několika špičkovým hráčům, včetně anglických vítězů mistrovství světa v kopané z roku 1966 Nobbyho Stilese, Martina Peterse a Raye Wilsona.

Omalu vysvětluje, že lidský mozek se v lebce vznáší jako balón. Jakýkoli úder hlavou do míče způsobuje jeho poranění. Závěr je jednoznačný – hráči fotbalu si v dlouhodobém výhledu zvyšují riziko onemocnění demencí a encefalopatií.

Ve vrcholovém sportu existují pokusy o prevenci otřesů mozku. Britská ragbyová unie oznámila v březnu osmibodový plán, který by měl přispět ke zvýšení bezpečnosti tohoto odvětví. A v létě také činovníci kriketu doplnili pravidla o automatické střídání hráče, u něhož je byť jen podezření na otřes mozku či jiné trauma, píše BBC.

