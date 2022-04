Hložek oslavil ligové jubileum gólem a výhrou. ‚Je to výjimečný hráč,‘ řekl o něm kouč Vrba

Fotbalista Sparty Adam Hložek se stal nejmladším hráčem samostatné ligy se 100 starty. Podařilo se mu to ve věku 19 let, 8 měsíců a 23 dnů. Byl to navíc zápas vítězný - Sparta totiž porazila Slovácko 3:1. Poslední branku pražského týmu dal právě Hložek a ozdobil tím své ligové jubileum. Praha 11:32 18. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slavící Adam Hložek | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Všichni kluci z týmu mi říkali, že by tomu slušel dnes gól, věřil jsem, že tam něco padne. Sice to byl takový gól negól, ale i takové se počítají,“ pochvaloval si Adam Hložek svou branku ze 73. minuty, kdy Hanckovu hlavičku ve skluzu usměrnil sparťanský útočník do brány.

Hložek tak na tento zápas bude určitě vzpomínat rád. „Moc jsem si to užil, byla skvělá atmosféra a hodně lidí. Z ceremoniálu před zápasem, kde jsem dostal dres, jsem byl nadšený.“

Dres se symbolickým číslem 100 mu před utkáním předal současný sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický. Hložek překonal rekord, který dosud drželi shodně dva fotbalisté - Antonín Fantiš a Václav Kadlec. Oba dva nastoupili do stého zápasu ve věku 20 let a 11 měsíců.

Hložek si stejný počet utkání dokázal připsat dokonce více než o rok dříve jak tito fotbalisté.

„Všichni trenéři na něj byli hodní, když ho tolikrát stavěli v takovém věku. Ale teď vážně, je to výjimečný hráč a v zápasech to potvrzuje, v Česku takových moc neběhá. V jeho věku je to hráč, na kterém stavíme, a který je pro Spartu strašně důležitý,“ řekl o svém svěřenci po zápase trenér Pavel Vrba.

Jeho slova potvrzuje i to, že je Hložek pod Vrbou druhým nevytěžovanějším Sparťanem napříč všemi soutěžemi. Právě i díky tomu mohl oslavit po utkání se Slováckem nejen výhru 3:1, ale také fakt, že se stal nejmladším hráčem, který kdy dosáhl na 100 ligových startů.