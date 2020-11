Fotbalová liga chce pokračovat už o víkendu. Šéf hokejové extraligy chce počkat na přesné podmínky

Ligová fotbalová asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže, se snaží udělat maximum pro to, aby se první liga mohla znovu rozběhnout už o víkendu. Vláda v pondělí povolila opět rozehrát profesionální sportovní soutěže, které jsou kvůli koronavirové situaci od první poloviny října přerušeny. Rozhodnutí vlády přivítal i ředitel hokejové extraligy Josef Řezníček. Prozatím ale nechtěl odhadovat, kdy by se mohla soutěž znovu rozběhnout. Praha 19:44 2. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Holeš | Zdroj: Profimedia

„Jménem celého profesionálního fotbalu bych chtěl poděkovat všem, kteří se na postupném znovuobnovení soutěží podílejí,“ uvedl v tiskové zprávě předseda LFA Dušan Svoboda.

„LFA společně s členskými kluby dělá maximum pro to, aby se již o nadcházejícím víkendu mohla rozehrát nejvyšší fotbalová soutěž,“ dodala LFA v tiskové zprávě. Více se bude situací na úterním jednání zabývat ligový výbor.

Profesionální sportovní soutěže v zemi se budou moci rozběhnout za přísných hygienických opatření. Jejich přesné znění má být oznámeno v úterý dopoledne. Prvoligoví fotbalisté jako jediní sportovci v Česku od začátku této sezony absolvovali pravidelné testování na koronavirus před každým zápasem nejvyšší soutěže.

„Profesionální fotbal byl nejen díky pravidelnému testování, ale i plněním řady dalších hygienických opatření od začátku epidemie nejdál v rámci sportovního prostředí v Česku. Kluby plnily velmi přísné podmínky po mnoho měsíců a proto jsme přesvědčeni, že budeme schopni splnit i hygienické podmínky, které budou ministerstvem zdravotnictví stanoveny nyní,“ podotkl Svoboda.

Nejvyšší soutěž v Česku se naposledy hrála 4. října a byla zastavena jako jedna z mála na světě. Odehráno je zatím nekompletních šest kol. Přerušení ligy znevýhodnilo oproti soupeřům české zástupce v evropských pohárech Slavii, Spartu a Liberec a vliv může mít i na nadcházející reprezentační sraz, který je na programu od příštího týdne. Zároveň zastavení soutěže způsobilo problémy s termínovou listinou a je pravděpodobné, že kluby budou mít v zimě jen minimální přestávku.

Extraliga počká

Ohledně dalších kroků, které by pustily hráče zpátky do extraligových bitev, je ještě podle Řezníčka třeba počkat na přesné znění nastavených podmínek.

„Zatím to všechno víme jen rámcově. Pro nás je ale každopádně důležité, že snad už od středy ráno budou moct kluby trénovat. A to je pro nás velice pozitivní zpráva. Dnes a zítra budeme zjišťovat přesné podmínky, za jakých to všechno bude možné. Je to ale rozhodně úleva, že se konečně něco trošku pohnulo,“ řekl Řezníček.

Extraliga se hrála naposledy 11. října. Při přerušení soutěže měla na kontě nejvíce odehraných zápasů Sparta - sedm. K dnešku přitom měl mít kompletní extraligový peloton za sebou už 15 kol základní části. Jen krátce po zveřejnění rozhodnutí vlády bývalý obránce nechtěl předbíhat s odhady, kdy by mohlo na návrat do hry reálně dojít.

„Nechci teď vůbec říkat, jestli v sobotu, neděli, nebo kdy jindy. Chceme mít nejdříve na vědomí, co vlastně vláda přesně poskytla a umožnila. Náš manuál, který je striktní a přísný, máme odsouhlasený. Já věřím, že jsme schopni ho splnit. Od toho všeho se pak bude odvíjet také doba, kdy by se mohlo začít zase hrát,“ vysvětlil Řezníček.

„Měli jsme nějakou anketu napříč kluby a z ní vyplývalo, že hrát by se mohlo začít v rozmezí pěti až sedmi dnů po návratu k plnému tréninku. Teď je ta situace s ohledem na všechny okolnosti dost individuální. Jakmile vyřídím vše s novináři, chci hned kontaktovat kluby, abych s nimi situaci prokonzultoval,“ doplnil Řezníček.

Hygienické standardy nutné pro restart hokejové extraligy budou - stejně jako v případě jiných sportů - ještě upřesněny. Obecně by však měly být podobné jako u fotbalu, tedy mimo jiné zahrnovat pravidelné plošné testování. A právě možnosti testování mohou být klíčové.

„Stále platí, že testování PCR testy je pro nás velice obtížné, obávám se, že to je pořád logisticky nereálné. Takže bude dost důležité, jestli požadované testování bude možné dělat skrze rychlotesty, nebo bude nutnost PCR testů. Ale jsem zcela přesvědčený o tom, že všechny kluby udělají naprosté maximum, co bude v jejich silách, aby se mohlo zase začít hrát,“ prohlásil Řezníček.