Olomouc měla Spartu na lopatě. Takhle to ale ve fotbale bývá, komentuje prohru Sigmy expert Horváth

24. kolo fotbalové Chance ligy je ve své polovině, v neděli čeká utkání dalších osm celků. Fotbalisté Slavia přivítá v 24 v pražském derby Bohemians 1905. Slávisté mohou získat v čele tabulky opět náskok 13 bodů. Obhájce titulu Sparta se jim sobotní výhrou 2:1 v Olomouci přiblížila na desetibodový rozdíl. „Slavia se ale musí soustředit na sebe," radí expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Praha 12:01 2. března 2025

Nejprve se musíme vrátit k utkání Olomouce se Spartou, které pražský tým vyhrál 2:1. Co jsi říkal divokému závěru, kdy nejprve domácí Filip Zorvan nedal penaltu a o pár minut později rozhodl o vítězství Sparty Victor Olatunji?

Pro Olomouc to není příjemné, Olomouc měla Spartu na lopatě. Takhle to ale ve fotbale bývá a Sparta byla odměněná za bojovnost, přestože nebyla lepší. Byl to takový boj, trenér Lars Friis si stěžoval na špatné hřiště, ale v těchto podmínkách mi to hřiště přišlo normální. Sparta ale dobře pokračuje ve své vítězné sérii.

Sparta na jaře v lize jen vyhrává a nejméně do zápasu Plzně je druhá. Viktoria bude hrát v Mladé Boleslavi. Co ji tam čeká?

Dobrý soupeř. Mladá Boleslav hraje výborně, byť výsledkově stoprocentní není. Plzeň má za sebou těžký zápas v poháru se Zlínem. Plzeň to jednoduché mít rozhodně nebude.

Vedoucí Slavia, která zatím na jaře stejně jako Sparta jen vítězí, chce v čele tabulky udržet náskok třinácti bodů, ale musí večer porazit Bohemians. Ani ti na ještě jaře neprohráli.

Slavia musí vědět o Yusúfu Hilálovi, který má dobrou formu a střílí góly. Líbí se mi také start jara od Václava Drchala. Slavia se ale musí soustředit na sebe a bude chtít vyhrát.

Liberec bude od 13 hodin hostit Duklu a Karviná v 15 hodin přivítá Slovácko. Na co zajímavého bys upozornil fanoušky v těchto zápasech?

Karviná a Slovácko, to je souboj týmů, které nedávno prošli nemocí. Uvidíme, jak na tom budou. Není jednoduché se po viróze připravit na zápas a jsem zvědavý, jak budou 90 minut zápasu zvládat.