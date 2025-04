V Lize mistrů bych si přál finále mezi Barcelonou a PSG. Jsou to dva nejsilnější týmy, říká expert Horváth

Uplynulé dny českého fotbalového dění patřily především domácímu poháru, který poznal tři ze čtyř semifinalistů. V Uherském Hradišti se navíc odehrála i dohrávka 23. kola Chance ligy, kde hostující Hradec Králové uštědřil Slovácku pětigólový debakl. A fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth přiblížil své názory také na probíhající Ligu mistrů. Praha 15:53 10. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Desiré Doué z PSG | Foto: JP Pariente | Zdroj: Profimedia

Ve středu dokázal Baník přetlačit ve čtvrtfinále domácího poháru Jablonec 1:0 po famózní brance Tomáše Riga, který dokázal napodobit Declana Ricea z Arsenalu a jeho skvělé branky proti Realu Madrid. Trefil to parádně do šibenice, souhlasíš Pavle?

Ten gól byl hodně podobný jako branky Ricea proti Realu. Rigova střela byla hodně nečekaná, ani brankář Jablonce to nemohl předpovídat. Z větší dálky se hráč může do míče více opřít - stačí mít silnou ránu a balón většinou neuletí. Byl to nádherný gól.

Dá se říct, že když hráč střílí z větší vzdálenosti, tak tolik nepřemýšlí o tom, kam přesně chce míč trefit?

To asi ne. Z větší dálky může hráč dát větší ránu, protože míč svojí trajektorií přirozeně spadne dříve. Rigo měl před sebou zeď ze čtyř hráčů a navíc střílel pravou nohou z pravé strany, což není tak obvyklé - a trefil to opravdu parádně.

Gól roku? ⭐ Tomáš Rigo se tímto nádherným gólem z volného kopu postaral o postup Baníku do semifinále MOL Cupu. pic.twitter.com/J6TX9asiFp — MOL Cup (@MOL_Cup) April 9, 2025

Teplice sice na Spartě prohrály 3:2 po prodloužení, ale zvládly 120 minut držet krok s favoritem. Určitě se Spartou udržely krok, souhlasíš?

Fanoušci Sparty nemohli být ve středu večer v klidu, určitě přepínali programy na televizi a nemohli být spokojení ani u jednoho. Většina veřejnosti čekala, že Pražané dokážou Teplice porazit jednoznačně, ale důležitý je postup. To tak v poháru bývá.

Teplice krátce před duelem na Spartě představili nového majitele klubu. Očekáváš, že se z boje o ligovou záchranu dokážou přesunout do skupiny hrající o titul?

Myslím, že v to všichni doufají. Já si ale hlavně přeji, aby se jim zlepšil stav hřiště, poté se určitě dá hrát lepší fotbal. Ale nyní vážně, je to určitě povzbuzující a pokud by přišel silný majitel, tak by to byla dobrá zpráva a několik věcí by šlo okolo klubu zlepšit.

Jaké zítřky predikuješ fotbalistům Slovácka? V dohrávce 23. kola Chance ligy nastoupili proti Hradci Králové a dostali pět gólu a prohráli 1:5.

Jsem zvědavý, jak to bude probíhat dále, situace je na Slovácku velmi těžká, přestože nejužší vedení klubu na svých místech zůstalo. Určitě si před zápasem říkali, že hostí dohrávku a mohli by uhrát body, a najednou dostali pět gólů. Nad Slováckem visí strašák baráže a při současné formě Dukly, která je pět bodů za Slováckem, by se to dalo možná i předpovídat.

Hradec přidává další branku pic.twitter.com/bHa9sVRB7J — Chance Liga (@chanceliga) April 9, 2025

Fotbalisty Slovácka vedl do zápasu náhradní trenér Tomáš Palinek, kterému je teprve 29 let. V kabině má sice několik zkušených hráčů, ale je to opravdu ideální řešení? Existuje v lize trenér, který by mohl Slovácko převzít? Napadá mě jen Martin Svědík, ten ale ze Slovácka minulý rok odešel a pravděpodobně čeká na jinou nabídku.

Jedinou variantou do konce sezony je pravděpodobně typ trenéra Františka Straky, který dokáže tým na několik zápasů vyburcovat a dostat z něj maximum. Slovácko má dobré fotbalisty, ti ale nejsou silní a nemají formu. Možná je na čase udělat speciální teambuilding, kde by se vyříkaly i nepříjemné věci.

Středeční večer patřil také Lize mistrů. Fotbalisté PSG hostili v Paříži anglickou Aston Villu a zvítězili 3:1, přestože brzy prohrávali. Jak se ti líbí přechod PSG k dominantnímu, aktivnímu stylu po obchodu hvězd jako Kylian Mbappé, Lionel Messi nebo Neymar?

Musím říct, že už v minulém kole s Liverpoolem jsem koukal s otevřenou pusou například na to, jak Ousmané Dembelé 90 minut aktivně napadal obránce. Proti Aston Ville hráli stejně, všichni křidelníci poctivě týmově brání a samozřejmě fantasticky útočí. Můžeme to porovnat s defenzivním projevem hvězd Realu Viniciuse Juniora a Mbappého. PSG odehráli skvělý zápas podpořený dobrými individuálními výkony.

Můžeme ještě zmínit výhru Barcelony nad Dortumndem 4:0, kdy zářili útočné hvězdy Raphina, Robert Lewandowski nebo Lamine Yamal.

Já bych mohl zmínit ještě dalších šest útočníků Barcelony. Mladší hráči Barcelony jsou už zkušenější a na jejich hře to jde vidět. U Dortmundu se asi očekávalo, že to zvládne ubránit, ale dostali vyučeno a v tomto případě je pravděpodobně o postupu jasno.

Pokud by Paříž i Barcelona zbývající zápasy zvládly, mohli by na sebe narazit ve finále. Je to dvojice, kterou si ve finále přeješ?

Ano, takové finále bych si přál. Pro mě jsou to dva nejsilnější týmy v Lize mistrů.

Celý rozhovor s fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horváthem si můžete poslechnout v audiu v úvodu článku.