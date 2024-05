Velmi těžká situace, uznává trenér královéhradeckých fotbalistů Holoubek před duelem o poháry

První fotbalová liga bude mít v pátek večer jasno o všech účastnících v evropských pohárech pro příští sezonu.

Středočeši mají jako lepší tým po základní části výhodu domácího prostředí, ale ani hradečtí nepojedou do neznáma. Vždyť v Mladé Boleslavi našli azyl v období, kdy na východě Čech vyrůstala nová aréna.

„To, že boleslavský stadion známe může být výhodou i nevýhodou. Nesmíme se tam cítit jako doma, musíme si uvědomit, že jedeme k nim a jedeme tam loupit naší účast v evropských soutěžích,“ vysvětluje Jakub Klíma z Hradce Králové.

Fotbalovou loupež, neboli výhru na hřišti soupeře, by si Klíma přál o to víc, protože je mladoboleslavským odchovancem. Středočeši ale mají se zápasy o pohárovou Evropu mnohem větší zkušenosti. O Konferenční pohár se poperou potřetí za posledních šest let.

Na druhou stranu teď ale ani podle trenéra Davida Holoubka nejsou v nejlepším rozpoložení. Ve skupině o titul vyhráli jediný zápas.

„Tohle je velmi těžká situace, musíme to zvládnout. Je složité, když hrajete zápasy s top týmama a neuděláte výsledek, tak je to pro tým psychicky těžké. Když hrajete druhou skupinu, hrajete s relativně slabšími soupeři, tak jste na tom lépe nastaveni,“ dodává kouč Mladé Boleslavi.

O motivaci není nouze

A to je právě hradecká výhoda. Východočeši zvládli skupinu o Evropu parádně, vyřadili Olomouc i Teplice, vyhráli čtyřikrát za sebou. Sebevědomí Votrokům rozhodně nechybí.

„Sezonu máme dobře rozehranou, závěr se nám povedl. Oni musí, my můžeme. Aby sezonu nějak zachránili, tak musí zápas zvládnout, jinak sezona skončí neúspěchem,“ vnímá větší tlak na straně boleslavských fotbalistů také asistent trenéra Hradce Králové Stanislav Hejkal.

Systém soutěže totiž týmu z přední skupiny moc nenahrává. „Z jedné stránky zvláštní, z druhé je to obrovská motivace, takže z tohoto pohledu to chápu a pokud tam chceme být, tak musíme zápas zvládnout a není se o čem bavit,“ říká mladoboleslavský obránce Marek Suchý.

