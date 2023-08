Doufal jsem, že takový zápas ještě zažiju, radoval se Pilař po premiéře na novém stadionu

„Byla to pro nás taková bojovná atmosféra, svítilo nám jedno světlo, ale pak to nahodili. Vůbec si nemůžu stěžovat, jsem z toho všeho nadšený,“ neskrýval radost v rozhovoru pro Radiožurnál Sport hradecký záložník Václav Pilař, který se v létě vrátil do svého mateřského klubu po dvanácti letech.

Co na tom, že nefungovala světelná tabule nebo turnikety. Nejdůležitější bylo, že domácí přežili dvě velké šance Jihočechů a v 19. minutě udeřili.

Devět tisíc fanoušků ani nestačilo oslavit první gól v nové aréně z kopačky Daniela Vašulína a už se radovalo podruhé, když o dvě minuty navýšil vedení svou premiérovou trefou v první lize Daniel Horák.

Poté co ještě do poločasu zvýšil na 3:0 Ladislav Krejčí, bylo jasné, že křest hradeckého stadionu bude mít vítěznou tečku. Góly pak padaly i ve druhé půli a o slovo se přihlásil i Václav Pilař, když spadl ve vápně a sám si následně postavil míč na penaltový puntík.

„Je netradiční, když kope penaltu faulovaný hráč, ale lidi to čekali, prostě to tak mělo být. Zlobil bych se, kdyby na ni šel třeba za stavu 1:1 a neproměnil, ale ten stav umožňoval i takový kompromis,“ viděl situaci jasně ze svého trenérského pohledu hlavní kouč Východočechů Jozef Weber.

Pilař penaltu proměnil, a mohl si tak po návratu do mateřského klubu užívat s fanoušky gólovou euforii.

„Doufal jsem, že takový zápas zase zažiju. Je to krásný den, nechci, aby někdy skončil. Moc si to užijeme, ale už musíme být zase pozorní,“ usmíval se Pilař.

Václav Pilař moc dobře ví, že jedna výhra úspěšný ročník nedělá, ale i tak si bude se spoluhráči vítězství ve výjimečném utkání užívat. Hradec vyhrál v první lize rozdílem čtyř gólů po dlouhých 28 letech, v den, kdy se fanoušci dočkali nového stadionu po mnoha desetiletích.