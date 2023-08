Musíme lidi vtáhnout do zápasu, těší se hradečtí fotbalisté na premiéru na novém stadionu

„Hrozně moc se těšíme, ale o to víc na to musíme zapomenout a soustředit se hlavně na to, abychom podali dobrý výkon, a nedívat se s otevřenou pusou kolem sebe,“ říkal Radiožurnálu Sport hradecký obránce Jakub Klíma.

„Na tréninku jsme se snažili ten stadion trochu vykoukat a trochu se do toho vcítit, abychom se mohli soustředit jen na hru,“ dodal Klíma.

Na novém trávníku v krásném prostředí toho ale hradečtí fotbalisté moc nenatrénovali. Na potřebnou kolaudaci se totiž čekalo až do středy.

„Do poslední chvíle měli jiné starosti než tam pouštět mužstvo trénovat. Teď to musíme hodit za hlavu a zvládnout tohle utkání, pak se to všechno zklidní,“ bere racionálně danou situaci nový trenér Hradce Králové Jozef Weber, který zároveň přiznal, že během posledních testování bylo jednou naměkko, a to když při večerní zkoušce nasvítila stadion čtyři ikonická lízátka.

„Přestože už jsem něco zažil, tak mi běhal mráz po zádech. Moc se těšíme. Možná tam budou i lidi, kteří se půjdou spíš podívat na stadion, ale to nevadí, musíme je do utkání vtáhnout,“ připouští Weber.

Ano, velkým tahákem je právě nový stadion s kapacitou pro 9 300 fanoušků.

„Vůbec nevíme, co očekávat, ale věříme, že to kotel požene a že to bude velká událost,“ domnívá se hradecký obránce Adam Gabriel.

Vyprodáno bylo už hodinu a půl po spuštění prodeje vstupenek na sobotní utkání. A kdo je pověrčivý, může si říkat, že novému stadionu zaprší štěstí. Podle předpovědi se totiž bude hrát za deště.

„Já to mám rád. Lépe se dýchá, když není úplné dusno, i tráva lépe funguje, co se týče balonu. Myslím, že to fotbalu určitě neškodí, pokud to není opravdu prudký slejvák,“ myslí si obránce Gabriel.

Na počasí si zřejmě nebude naříkat ani přes devíti tisíc fanoušků v zakrytém hledišti. Za těch 40 let, které čekali na nový stadion, zažili hradečtí fanoušci nejednu bouřku.

Jak utkání domácího Hradce Králové s Českými Budějovicemi dopadne, bude jasné v sobotu večer. Výkop je na programu v 18.00.