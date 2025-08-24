Fotbalisté Hradce Králové poprvé v sezoně vyhráli. Tři body v souboji s Olomoucí vystřelil Darida
Fotbalisté Hradce Králové porazili v 6. kole první ligy Olomouc 1:0. Výhru domácím vystřelil ve 32. minutě Vladimír Darida. Východočeši poprvé v sezoně nejvyšší soutěže zvítězili a v neúplné tabulce se posunuli na 12. místo. Sigma prohrála podruhé z posledních tří kol, v obou případech venku a shodně 0:1
Olomouc, která je již jistým účastníkem podzimní hlavní fáze pohárů, nastoupila tři dny od porážky 0:3 v Malmö. Trenér Hanáků Janotka udělal několik změn v základní sestavě, mimo jiné nenasadil kapitána Breiteho.
Lekce evropského fotbalu ve Švédsku. Sigma v Malmö narazila, největší rozdíl byl cítit v útočné fázi
Po čtvrthodině hry domácí stoper Čihák nacentroval do vápna, jenže Horák ve výhodné pozici přestřelil. Na druhé straně vypálil Spáčil vedle. Nepříliš atraktivní utkání dostalo zajímavější zápletku v 32. minutě.
Horák předložil ve vápně míč Daridovi, na jehož střelu si brankář Koutný sice sáhl, ale v cestě do sítě jí nezabránil. Bývalý kapitán české reprezentace se trefil ve druhém kole po sobě. Hanáci inkasovali teprve potřetí v ročníku, což je spolu s Jabloncem nejméně ze všech 16 týmů.
To bodlo 👟— Chance Liga (@chanceliga) August 24, 2025
Vladimír Darida si připisuje první trefu v Malšovické aréně 🤩 pic.twitter.com/d53uhmCsaG
Poté olomoucký gólman pokryl přízemní pokus Van Burena, který v neděli oslavil 33. narozeniny. Jeho protějšek Zadražil zase neměl problémy se Spáčilovou ranou. V nastavení první půle domácí Slončík po standardní situaci zamířil vysoko nad.
Po změně stran Vlkanova hledal před hostující brankou Van Burena, nizozemský útočník však ve skluzu nezakončil optimálně. Druhý poločas nabídl ještě méně vzruchu než ten první. Hanáci měli největší příležitost v 82. minutě, jenže střelu střídajícího Langera zastavil stoper Čihák.
„Votroci“ na rozdíl od minulých tří kol dohráli utkání v plném počtu a nejtěsnější náskok uhájili. Hradec bodoval podesáté z posledních 11 vzájemných ligových duelů a Olomouci v nejvyšší soutěži již šestkrát po sobě nepodlehl. V nové sezoně zvítězil doma na třetí pokus poprvé. Úřadující vítěz poháru z Hané vyhrál jediné z posledních osmi venkovních utkání nejvyšší soutěže.