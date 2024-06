Fanoušek Bohemians ve volném čase opravoval hrobku Zdeňka Dannera. ‚Trvalo to asi tři roky,‘ říká

Přesně před 136 lety - 13. června 1888 se narodil jeden z velkých propagátorů sportu rytíř Zdeněk Danner. Jako dlouholetý funkcionář vršovického klubu měl zásadní podíl na stavbě stadionu, dnes populárního Ďolíčku. A nejen proto si jeho odkaz fanoušci Bohemians stále připomínají. Poděkováním a třeba i symbolickým dárkem k „narozeninám“ mohla být i záchrana a rekonstrukce rodinné hrobky uprostřed vršovického hřbitova. Praha 19:41 13. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušek Bohemians 1905 Václav Vleek před opravenou hrobkou Zdeňka Dannera | Foto: Jaroslav Plašil | Zdroj: Český rozhlas

Kdybyste měli cestu kolem a chtěli se třeba jen tak podívat, nemůžete ji minout. Sbíhají se u ní všechny hlavní cesty vršovického hřbitova a má na rozdíl od ostatních hrobů tvar kaple. A jiná může být i v tom, že u ní neleží jenom květiny, ale třeba také klubové suvenýry.

„Vlaječka je tady dlouho, ale teď jsem vyhazoval svíčku s nálepkou Klokan klubu. To je jeden z nejaktivnějších fanklubů. Oni vždy dělají pochod od Ďolíčku na vrchol Vršovské hory a stavují se na různých místech. Například v původním hostinci U Bohatů, kde byla Bohemka založena a stavují se i tady,“ vypráví fotbalový fanoušek Bohemians Václav Vlček.

Právě on má hlavní zásluhu na tom, že do hrobky po hodně dlouhé době během výročí narozenin rytíře Zdeňka Dannera nemůže pršet. Má totiž i střechu.

„První pohled nebyl dobrý. Tím, že tam nebyla střecha, tak dovnitř padalo listí, Ježíš na kříži byl porostlý mechem. Nejvíce jsme pracovali na očištění pískovce, obnovení střechy a zpevnění rámu,“ přibližuje, nakolik vážný byl stav před opravami.

Vlaječka Bohemians 1905 u hrobu Zdeňka Dannera | Foto: Jaroslav Plašil | Zdroj: Český rozhlas

Stává se, že se někdo zastaví, a pochvaluje si ohromnou změnu, protože ještě pamatuje, jak hrobka vypadala předtím. Nebo zná rozdíly jen z fotografií a teď žasne, jak to vypadá ve skutečnosti. „Krásně odvedené. Je to jiné než na fotkách,“ chválí provedení David Vodehnal z představenstva klubu i Družstva fanoušků Bohemians.

Právě Družstvo fanoušků Bohemians se na záchranu hrobky skládalo, příznivci klubu mezi sebou vybrali skoro půl milionu korun, desetitisícovou částkou přispěla i radnice v Nepomuku, kde se Zdeněk Danner narodil.

Peníze na sbírku mohli lidé posílat od konce roku 2021, ale nápad hrobku zachránit, dostal aktivní fanoušek Bohemians Václav Vlček už mnohem dřív. A také dost dlouho zabralo, než sežene všechna potřebná povolení.

„Musel jsem dopátrat majitele toho hrobu, což se mi povedlo. Rozeslal jsem několik papírových dopisů i do ciziny, několik e-mailů. Skoro přesně po roce jsem obdržel odpověď a od té doby se to nějak začalo hýbat. Ale i tak to trvalo asi tři roky. Kdybych se tomu věnoval naplno, tak bych to zvládl mnohem rychleji, ale i tak to považuji za úspěch,“ vysvětluje složitý proces, který celý projekt provázel.

Je teď spokojený s dílem Václav Vlček, který všechno dělal ve svém volném čase, při práci nebo při studiu.