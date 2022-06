Záložník Grygar získal s juniorkou Interu Milán italský titul. ‚Na tu euforii nikdy nezapomenu,‘ říká

Před rokem a půl odcházel v šestnácti letech záložník Samuel Grygar z Baníku Ostrava do Interu Milán a už slaví první mistrovský titul v zahraničí. V soutěži Primavera, kterou hrají fotbalisté do devatenácti let, jeho Inter Milán zdolal AS Řím 2:1 po prodloužení. Video Milán (Itálie) 12:44 8. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Samuel Grygar v dresu Interu Milán | Zdroj: Profimedia

V šedesátileté historii Primavery zvítězil Inter Milán vedený bývalým rumunským reprezentantem Cristianem Chivuem podesáté v historii. A od 58. minuty byl u velkého obratu i baníkovský odchovanec Grygar.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy záložníka Samuela Grygara po zisku titulu Primavery s Interem Milán

„Je to něco nezapomenutelného, stejně jako to, co se nám povedlo už v semifinále. Prohrávali jsme o poločase 0:3 a nikdo nám už nevěřil. V 75. minutě už lidé odcházeli ze stadionu, protože si mysleli, že je to v koncích. My jsme se ale díky gólům v 78., 91. a 93. minutě vrátili do hry a po prodloužení jsme postoupili do finále. Na ty emoce a euforii s kluky nikdy nezapomeneme,“ připomněl pro Radiožurnál Grygar zázračný obrat proti Cagliari.

Ani prodloužení rozhodnutí nepřineslo a díky lepšímu postavení po základní části šel do finále proti AS Řím právě Grygarův Inter. I ve finále ale Inter opět prohrával.

„Finále bylo jako každé jiné, ve velkém tempu a s emocemi. Může se v něm stát cokoliv. Jsem moc rád, že se nám to s kluky podařilo převážit na naši stranu, ačkoliv jsme zase prohrávali 0:1. Po semifinále jsme si ale věřili a říkali jsme si, že to zase otočíme,“ řekl o vítězství 2:1 Radiožurnálu sedmnáctiletý střední záložník.

Sestřih finále Primavery mezi Interem Milán a AS Řím

V hledišti na stadionu ve městě Reggio Emilia sledovali Grygarův boj o titul i rodinní příslušníci a emocí bylo dost i v hledišti.

„Byli tam táta, máma i brácha a po utkání mě navštívil i strejda. Jsem za to moc rád, protože jsem je všechny dlouho neviděl a poprvé mě viděli hrát v Itálii tak velké finále v dresu Interu.“

„Prožívali to, možná byli i více nervózní než já, což pro mě nebylo úplně lehké. Táta se po závěrečném hvizdu dokonce rozbrečel a i máma měla taky na krajíčku, takže jsem moc rád, že na mě byli pyšní a byli součástí naší výhry společně se ziskem první trofeje v novém dresu,“ pochvaloval si Grygar.

Za rok a půl se Grygar rychle posunul z kategorie do 17 let, přes osmnáctku až do devatenáctky, tedy Primavery.

Ibrahimović splnil slib a ve čtyřiceti letech pomohl AC Milán k titulu. Úspěch věnoval zesnulému agentovi Číst článek

„Těší mě, že jsem strávil celou sezonu s kategorií U19, což jsou starší kluci než já. Na začátku ročníku jsem s nimi šel do přípravy se záměrem, že se s tím poperu a uvidí se. To se mi podařilo, sezona byla hodně úspěšná jak pro klub, tak pro mě. Připsal jsem si kolem třiceti startů, což jsem na začátku vůbec neočekával. Chtěl bych poděkovat trenérovi a klubu, že mi to umožnili,“ je vděčný odchovanec Baníku.

Osmnáct let bude Grygarovi teprve 9. srpna, takže minimálně ještě jednu sezonu chce strávit ve stejném mužstvu. Po klubové sezoně teď první polovinu června věnuje české reprezentaci do 18 let, kterou vede jako kapitán.

„Poletíme do Portugalska, kde odehrajeme tři mezistátní přátelská utkání, ale já se chci hlavně zaměřit na zářijovou kvalifikaci na Euro. Máme ve skupině Řecko, Švýcarsko a Andorru. Chtěli bychom podat co nejlepší výkony a postoupit do dalších fází, samozřejmě nejlépe až na samotné Euro,“ doplňuje k programu reprezentace vedené Radkem Bejblem čerstvý mistr Itálie v kategorii Primavera.