‚Ronaldo je zpátky, to je to nejdůležitější.‘ Portugalská hvězda se po vyléčení koronaviru vrátila dvěma góly

Tři týdny musel strávit fotbalista Cristiano Ronaldo v karanténě kvůli onemocnění koronavirem, na hřiště se však vrátil ve velkém stylu. V nedělním zápase italské ligy na hřišti Spezie nastoupil útočník Juventusu Turín v 56. minutě a už za tři minuty poslal svůj tým do vedení. V 76. minutě pak gólem z penalty uzavřel skóre na 4:1 pro „Starou dámu". La Spezia (Itálie) 10:09 2. listopadu 2020

Juventus v lize bodoval naplno po třech předchozích remízách a středeční porážce 0:2 v Lize mistrů s Barcelonou.

„Byl jsem na dlouhou dobu odstavený, ačkoliv jsem neměl žádné příznaky a cítil se dobře. Vrátil jsem se k tomu, co mám rád – fotbalu. Ronaldo je zpátky, to je to nejdůležitější,“ řekl pětatřicetiletý portugalský útočník po zápase televizní stanici Sky Sport.

„Chtěli jsme vyhrát a Ronaldo nám k tomu pomohl. Čekali jsme, až nám pomůže, a jak jste viděli, okamžitě naši hru pozvedl,“ pochválil jej kouč Juventusu Andrea Pirlo.

Ronaldo chyběl Juventusu ve čtyřech duelech, z nichž „Stará dáma“ vyhrála jen zápas Ligy mistrů na hřišti Dynama Kyjev (2:0). Výhrou nad Spezií se obhájci titulu v italské lize posunuli na třetí místo v tabulce. Na vedoucí AC Milán ztrácejí čtyři body a na druhé Sassuolo dva.

„Serie A je velice nároční soutěž, v Miláně odvádějí dobrou práci, stejně tak Lazio Řím nebo Neapol, teď se daří i Sassuolu. Musíme tvrdě pracovat a zlepšovat se,“ uvedl Ronaldo.

A právě na hřišti Lazia, dalšího italského zástupce v Lize mistrů, čeká Juventus v neděli další ligový zápas. Ještě před tím, ve středu, odehraje duel Ligy mistrů na hřišti Ferencvárose Budapešť.