Odešla další fotbalová legenda. Zemřel italský mistr světa Paolo Rossi, bylo mu 64 let

Ve věku 64 let zemřel bývalý italský fotbalista Paolo Rossi. Ve čtvrtek ráno o tom s odvoláním na jeho rodinu informoval server BBC. Rossi v roce 1982 přivedl národní tým Itálie k vítězství na světovém šampionátu ve Španělsku, na kterém vstřelil šest branek. Řím 8:33 10. prosince 2020 Italský útočník Paolo Rossi v zápase proti Brazílii na mistrovství světa 1982 | Foto: Reuters Photographer | Zdroj: Reuters

Rossiho manželka na instagramu zveřejnila jejich společnou fotografii a doprovodila ji slovy Per sempre (Navždy). Co bylo příčinou jeho úmrtí, neuvedla, ale italská média informují, že byl dlouhodobě nemocný. Po listopadové smrti Diega Maradony tak odešla další velká fotbalová postava 80. let.

Rossi byl nejlepším střelcem mistrovství světa ve Španělsku a BBC připomíná, že mnoho fotbalových fanoušků považuje za jeden z nejlepších momentů v historii světových šampionátů jeho hattrick v zápase s Brazílií.

V italské reprezentaci Rossi nastoupil ke 48 utkáním a vstřelil 20 branek. Celou svoji hráčskou kariéru prožil v italských klubech, je jednou z legend Juventusu Turín, kde strávil období mezi lety 1981 a 1985.

Fotbalista se v roce 1980 zapletl do sázkového skandálu, kvůli čemuž dva roky nemohl hrát. Svou vinu však Rossi vždy popíral.