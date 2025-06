Utkání o záchranu v italské Serii B ukončily nepokoje fanoušků. Na hřiště létaly světlice i sedačky

Baráž o setrvání v italské Serii B, druhé nejvyšší fotbalové soutěži, proti sobě svedl kluby, které se ještě před dvěma lety potkávaly mezi italskou elitou. Sampdoria Janov porazila v prvním utkání Salernitanu 2:0 a na hřišti soupeře mohla dokonat nečekanou záchranu. Když si ale vypracovala dvougólové vedení, fanoušci Salernitany přerušili utkání vhazováním dýmovnic a sedaček na hrací plochu, kvůli čemuž hlavní rozhodčí utkání předčasně ukončil. Salerno (Itálie) 11:45 23. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hasiči odklízejí světlici vhozenou na hřiště fanoušky Salernitany | Foto: Alessandro Garofalo | Zdroj: LaPresse / Profimedia

K setkání těchto dvou klubů ale původně vůbec nemělo dojít. Na konci sezony se Sampdoria krčila na 18. místě, které znamenalo přímý sestup do Serie C, pak ale přišly administrativní tresty.

Ten neminul Brescii, která se díky výkonům v posledních čtyřech kolech, kdy dvakrát vyhrála a dvakrát remizovala, o bod vyhnula baráži.

Italská fotbalová federace (FIGC) ale lombardskému klubu kvůli administrativním pochybením odečetla osm bodů, z toho čtyři v sezoně 2024/2025, prezident klubu Massimo Cellino a výkonný ředitel Edoardo Cellino dostali šestiměsíční zákazy činnosti. To znamenalo sestup Brescie a posun Sampdorie na barážové příčky.

Původními termíny zápasů měly být 19. a 26. květen, kvůli rozhodnutí FIGC ale muselo dojít k odkladu. Brescia totiž měla možnost se do 12. června proti rozhodnutí odvolat a zápasy se dříve nemohly odehrát.

K rozhodnutí o trestu klubu z Lombardie došlo den před startem baráže, což rozčílilo i prezidenta oblasti Kampánie Vincenza De Lucu, bývalého starostu Salerna. „Příběh Salernitany je zneklidňující. Není možné zrušit zápas baráže 24 hodin před začátkem,“ nechal se slyšet italský politik.

Dominance Sampdorie

Janovský celek vstoupil do dvojzápasu o udržení v soutěži lépe. Domácího prostředí využil naplno a zvítězil 2:0, čímž si vytvořil dobrou pozici pro odvetu.

Ta byla naplánovaná na pátek 20. června, velké množství hráčů a členů realizačního týmu Salernitany ale během návratu z Janova postihla otrava jídlem a výkop byl o 48 hodin odložen.

Ani to ale klubu z Kampánie nepomohlo, a když ve 49. minutě vedla Sampdoria už 2:0 a hráči Salernitany potřebovali vstřelit čtyři góly, aby si vynutili alespoň prodloužení, bylo v podstatě rozhodnuto.

Fanoušci začali na hrací plochu házet světlice a sedačky a hlavní rozhodčí musel utkání přerušit. Po deseti minutách se pokusil zápas znovu rozehrát, ale scény se opakovaly, a utkání tak bylo předčasně ukončeno za stavu 2:0 pro Sampdorii. Zápas tak bude s největší pravděpodobností kontumovaný výsledkem 3:0 pro janovský klub.

Acá está el bardo en la tribuna de Salernitana pic.twitter.com/OYFWvz9iHY — Sampdorianos (@Sampdorianos) June 22, 2025

„Je to velmi smutná noc. Pro klub, pro město, i pro naše fanoušky. Je tu jen hořkost a zklamání. Neměli jsme se dostat do baráže,“ neskrýval po zápase zklamání prezident Salernitany Maurizio Milan. Ačkoliv přijal spoluzodpovědnost za pád do Serie C, uvedl, že klub čelil ne zcela férovému jednání.

„Budeme pokračovat v právních krocích, protože věříme, že jsme byli poškozeni. Věděli jsme, že se nakonec rozhodne na hřišti, podle nás ale vše nebylo z právního pohledu spravedlivé,“ prohlásil Milan, že se klub kvůli přesunům a změnám účastníků baráže hodlá dál bránit soudně. Chování fanoušků v zápase ale odsoudil.

„Závěr zápasu proti Sampdorii? Odsuzujeme násilí, bohužel se prostředí vyostřilo. Neexistuje žádná omluva, ale bylo tu také mnoho řekněme pochybných rozhodnutí, která každého trochu rozčílila,“ vyjádřil ale i pochopení pro rozhořčení fanoušků.

Da ieri, nella città di #Salerno sono stati esposti diversi striscioni di protesta contro la #FIGC e #Gravina. Quanto sta accadendo in Serie B ha del surreale!#SerieB #Salernitana #SalernitanaSampdoria pic.twitter.com/sGcP8RnK2r — Nunzio Marrazzo (@NunzioMarrazzo) June 21, 2025

To nastalo ještě před výkopem nedělní odvety. Už 19. června se totiž na webu Sky Sports Italia v seznamu rozdělení skupin Serie C pro příští sezonu objevila i Salernitana, ačkoliv druhý zápas baráže se ještě neodehrál.

Ještě v noci se v Salernu objevily transparenty namířené proti prezidentovi FIGC Gabrielu Gravinovi. „Gravino, jak vysvětlíš dítěti, že se soutěž rozhodne od stolu?“ stálo na jednom z nich.