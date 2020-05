Itálie znovu ožije fotbalem. Po koronavirové pauze začnou v červnu poháry, týden po nich liga

Italská fotbalová liga začne po koronavirové přestávce v sobotu 20. června. Po čtvrtečním jednání s představiteli národní fotbalové asociace to oznámil ministr sportu Vincenzo Spadafora. Už o týden dříve se odehrají semifinálové odvety poháru Neapol - Inter Milán a Juventus - AC Milán. Řím 20:12 28. 5. 2020 (Aktualizováno: 20:39 28. 5. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbaloví fanoušci v Itálii se mohou těšit, že Serie A se znovu rozeběhne a své hvězdy uvidí alespoň v televizi | Foto: Massimo Pinca | Zdroj: Reuters

V Itálii, která patří k nejvíce zasaženým oblastem na světě, se nejvyšší fotbalová soutěž zastavila rozhodnutím vlády 9. března. Pohárové odvety se měly hrát ještě dříve, ale v Turíně i v Neapoli je kvůli šíření nemoci covid-19 zakázaly místní úřady.

Pro pokračování Serie A se nyní jednomyslně vyslovilo všech 20 zúčastněných klubů. Mužstvům zbývá odehrát 12 až 13 zápasů, v čele tabulky je obhájce titulu Juventus o bod před Laziem.

Poloviční karanténa

Největší debata se podle médií vedla o délku karantény v případě pozitivního testu. Požadovanou dvoutýdenní izolaci mužstva se fotbalové federaci podařilo snížit na polovinu.

„Federace mě nicméně ujistila, že má plán B (play off a play out) i plán C (pořadí podle stávající tabulky) pro případ, že by nebylo možné soutěž dokončit,“ řekl Spadafora.

Z velkých evropských soutěží už byla za přísných hygienických opatření znovu rozehrána německá bundesliga. Na červnový restart se chystají také hráči v Anglii a ve Španělsku, naopak ve Francii byl ročník předčasně ukončen.