Italská liga se zřejmě dohraje s devatenácti týmy. Nováček ze Salerna nemá majitele, hrozí mu vyřazení

Kuriózní situace zřejmě nastane v nejvyšší italské fotbalové lize. Pokud nováček soutěže Salernitana nenajde do konce roku nového majitele, v Serii A okamžitě končí a soutěž se místo s dvaceti kluby dohraje s devatenácti. Situaci způsobila nová legislativa, která zakazuje aby více klubů vlastnil ten samý majitel. Salerno (Itálie) 18:36 30. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hvězdný Franck Ribéry bude zřejmě od ledna bez angažmá | Foto: Vincenzo Izzo | Zdroj: Reuters

Ještě v létě prožívali příznivci Salernitany pohádku. Klub z jihu Itálie nečekaně postoupil do první ligy a navíc přivedl posilu, o které by se fanouškům dříve ani nesnilo. Jako volný hráč totiž do Salerna přišel Franck Ribéry, světoznámý francouzský křídelník, který zářil hlavně v Bayernu Mnichov a poslední roky trávil ve Fiorentině.

Sice letos oslavil 38. narozeniny, ale klub akvizicí zkušeného hráče jasně vyhlásil útok na pokus o záchranu v nejvyšší italské soutěži.

Fotbalový rok 2021 nabídl návrat diváků, přestupy Messiho s Ronaldem či pokus o založení superligy Číst článek

Na podzim přišlo mnohými očekávané vystřízlivění. Skromný klub vyhrál od srpna jen dva zápasy (s Janovem a s Benátkami), a pro ostatní týmy se stal především příležitostí vylepšit si střelecké statistiky. V 18 zápasech inkasoval rovnou 42 gólů.

I kdyby ale hráči Salerna stříleli jeden gól za druhým a pohybovali se na předních příčkách tabulky, bylo by to zřejmě jedno. Ze Serie A se nerozloučí kvůli výkonům na hřišti, ale kvůli legislativním problémům.

Nový zákaz vlastnictví

Jak píše The Athletic, problémy tušilo vedení ligy už v létě. Klub ze Salerna totiž spoluvlastní Claudio Lotito a Marco Mezzaroma, kteří mu před deseti lety pomohli z insolvence, přičemž Lotito je současně vlastníkem prvoligového Lazia Řím. Tato skutečnost nenechávala fanoušky klubu chladnými a často protestovali proti faktu, že jsou „farmou Lazia“. Transparenty namířené proti vlastníkům klubu se staly běžností.

Mít pod sebou dva kluby nebylo v Itálii zakázáno, alespoň do září letošního roku. Byly to ale právě obavy ze střetu zájmu způsobené překvapivým postupem Salernitany, které donutily Italskou fotbalovou federaci odhlasovat pravidlo, které vlastníky podílů ve více klubů zemi nutí do roku 2024 omezit své podíly na jeden klub. V Salernu však nešlo jen o podíl, ale o celkové vlastnictví, které muselo skončit 31. srpna.

Lotito se vzdal vlivu na klub, který byl svěřen dočasným správcům. Vedení ligy dalo správcům čas do konce roku, aby našli Salernitaně kupce, pokusy o akvizici klubu zahraničními investory ale vyšuměly do ztracena. Případné vyřazení klubu z ligy se nelíbilo ani šéfovi italského fotbalu Gabriele Gravina, který i kvůli ztrátě příjmů z vysílacích práv zvažoval, že lhůtu prodlouží. Postavili se proti tomu ale samotní fanoušci klubu.

„Gravino, dodrž své slovo,“ hlásal transparent při prosincové prohře 0:4 s Interem Milán, na kterém fanoušci dali jasně najevo, že je jim jedno, jakou ligu budou hrát, pokud si zachovají důstojnost. Na to prezident Italské fotbalové federace slyšel a jeho rozhodnutí je tak definitivní. Italská liga se dohraje v 19 týmech, pokud nováček nenajde nového majitele do 31. prosince.

„Osvoboďte Salernitanu,“ zní vzkaz od fanoušků klubu

Comunque i tifosi della Salernitana qualche giorno fa il segnale l’hanno lanciato forte e chiaro. E non ricordo prese di posizione così: praticamente sono i tifosi che chiedono ordine alle autorità. pic.twitter.com/8J3guzPntX — Mattia Zucchiatti (@Mzucchiatti95) December 21, 2021

Do konce roku zbývají hodiny a příznivci klubu možná věří v zázračnou nabídku. Pokud ale nepřijde, odbitím půlnoci skončí Salernitaně sezona o pět měsíců dříve a nový příběh začne psát až ze čtvrté divize italského fotbalu.