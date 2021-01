Barák nahrávkou přispěl ke gólu a výhře Verony 2:1 nad Crotone

Rivalovi kvůli sněhové bouři zápas odložili, Realu ale ne. ‚Nejsme loutky,‘ stěžuje si brankář Courtois

Počasí zkomplikovalo Realu už páteční let do Pamplony. Kvůli ledu na ranveji strávil tým přes tři hodiny čekáním v letadle. Po utkání navíc nemohl odcestovat zpátky do Madridu.