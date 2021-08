Jablonecký trenér Rada litoval nepovedeného úvodu utkání. V odvetě na Celticu očekává ‚peklo‘

Fotbalisté Jablonce nezvládli vstup do nového ročníku mezinárodních soutěží. Ve 3. předkole Evropské ligy nestačili na domácím stadionu na Celtic Glasgow 2:4. Trenér Severočechů Petr Rada litoval hlavně nepovedeného úvodu utkání - v 16. minutě totiž svítilo na stadionu v Jablonci skóre 0:2. Jablonec 8:45 6. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Pilař (vlevo) v souboji Anthonym Ralstonem | Foto: Radek Petrášek / ČTK | Zdroj: ČTK

„Na začátku to vypadalo hodně špatně. Pak jsme naštěstí dali kontaktní gól Vencou Pilařem,“ řekl po utkání trenér Jablonce Petr Rada. Nechybělo ale mnoho a jeho tým mohl do kabin odcházet s větší ztrátou.

„Do druhého poločasu jsem hráčům říkal, že pokud budeme hrát takhle, tak to může skončit i větším rozdílem. Nakonec ale byl stav 1:2 po prvním poločase dost přijatelný,“ podotkl Rada.

Po změně stran se sice hra vyrovnala, přesto byli Skotové nadále produktivní a pojistili si vítězství. Zejména čtvrtá obdržená branka byla podle Rady zbytečná.

„Z autového vhazování, kdy to soupeř vždycky dlouho drží, pak si naběhne a odcentruje... Hráč ve vápně je nedůsledně obsazený a dostaneme gól,“ povzdechl si jablonecký trenér.

Celtic má nakročeno k postupu, navíc může v odvetě využít stoprocentní kapacitu stadionu. To přidělává zkušenému kouči Jablonce vrásky na čele.

„Teď jde o to, aby to naši hráči unesli. Pokud nehrajete každou sezonu evropské poháry a přijde vám na zápas šedesát tisíc lidí, tak to není jednoduché, to vím z vlastní zkušenosti. Fanoušci Celticu jsou pověstní, na každý zápas je vyprodáno. Bude to peklo,“ dodal Rada. Jablonec čeká odveta ve Skotsku příští čtvrtek.