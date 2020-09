Německý trenér a 11 národností. Jablonec se pokusí zastavit rozjetý mezinárodní výběr Dunajské Stredy

Dva Severočeské fotbalové kluby ve čtvrtek vstoupí do nového ročníku Evropské ligy. Zatímco hráči Liberce se ve druhém předkole představí v Litvě proti týmu FK Riteriai, Jablonec ve stejné fázi soutěže bude hrát o postup v Dunajské Stredě. Lídr slovenské ligy je známý hodně mezinárodní skladbou kádru, německý trenér Bernd Storck má v týmu hráče z 11 různých zemí. Dunajská Streda 10:59 17. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Jablonce se při své poslední účasti v základní skupině Evropské ligy utkali i s Astanou | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

„Je to mladý tým, dá se říct. Ústřední postavy jsou Kalmár, Davis, Ramírez,“ vyjmenoval jablonecký kapitán Tomáš Hübschmann opory slovenského celku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fotbalisté Jablonce odehrají v Dunajské Strede své utkání předkola Evropské ligy. Více v příspěvku Lukáše Michalíka

Jinými slovy – Maďar, Panamec, Venezuelan. Na soupisce Dunajské Stredy jsou hráči z různých koutů světa. Spíš než slovenština se tak kabinou rozléhají slovíčka v angličtině a podobně to vypadá i při zápasech. Vždyť v posledním ligovém utkání proti Ružomberku byl v základní sestavě domácích jediný slovenský hráč.

„Poskládali to hodně mezinárodně, ale asi jim to svědčí. Hrají ofenzivně, oba krajní obránci podporují útočnou fázi, dobré mají také standardní situace. Mají německého trenéra, takže taková ta disciplína a německá buldočí tvář tam určitě bude,“ myslí si jablonecký trenér Petr Rada.

Fotbalistům Dunajské Stredy se v úvodu nové sezony daří náramně. Z prvních šesti ligových kol získali plný počet bodů a s šestibodovým náskokem vedou tabulku. Ve čtvrtečním zápase navíc budou mít výhodu domácího prostředí, byť fanoušci kvůli koronavirovým opatřením na stadion nemůžou.

Slavia zná soupeře pro boj o základní skupinu Ligy mistrů, čeká ji dánský šampion Midtjylland Číst článek

„Pokud hrajete takový zápas venku proti kvalitnímu soupeři, tak je to vždycky nevýhoda,“ podotkl Rada a souhlasí s ním i záložník Hübschmann. „Je pro nás lepší, že je to alespoň bez diváků, protože by tu asi byla bouřlivá atmosféra.“

Utkání jabloneckých fotbalistů v Dunajské Stredě začne ve 20.45 minut a Radiožurnál ho odvysílá v přímém přenosu. V případě postupu by Jablonec narazil v další fázi soutěže na LASK Linec.

Slovan favoritem

Liberec nastoupí v Litvě už od 18.00 a bude jasným favoritem na postup do třetího předkola Evropské ligy.

Kouč Pavel Hoftych musel své svěřence připravit nejen na soupeře, ale také na netradiční povrch. Hrát se bude na umělé trávě, a právě na ní Slovan před odletem doma trénoval.

V případě postupu by se Liberec utkal s vítězem duelu mezi srbským týmem Bačka Topola a rumunským FCSB. Právě kádrem nástupce slavné Steauy Bukurešť se ale šíří nákaza koronavirem, momentálně má FCSB sedm pozitivně testovaných členů týmu a do zápasu tak nepůjde kompletní.