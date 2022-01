Jablonec vstoupil do přípravy s novým asistentem trenéra, Liberec poletí dvakrát do Turecka

Jablonec do přípravy vstoupil se změnou v realizačním týmu. Novým asistentem Petra Rady se stal Tomáš Čížek, v minulosti i hráč Sparty a Bohemians. Ve funkci doplní dalšího bývalého jabloneckého fotbalistu Jiřího Vágnera. Zdeněk Klucký se vrací k výchově talentů.

„Pomoct týmu tak, jak to bude možné, a předat klukům nějaké zkušenosti. Budu tady jako asistent a zároveň bych měl pomalu fungovat jako vedoucí týmu,“ řekl Čížek k úkolu, s jakým do Jablonce přichází. „Budeme se určitě chtít zlepšit v tréninku, věříme, že to bude dobré,“ doplnil.

Z podzimní sestavy chybí už Tomáš Čvančara, který přestoupil do Sparty. Naopak o místo v sestavě ligového celku si řekli například záložník David Nykrín nebo hráči béčka Vojtěch Werani a Michal Černák. Nechyběl ani čtyřicetiletý Tomáš Hübschman. Jablonecký kapitán věří, že tým bude v další části ligy tabulkou stoupat.

„V některých utkáních jsme ukázali, že tým sílu má, měli jsme akorát problém se střílením branek. Pokud se tohle nezlepší, výkony samozřejmě nahoru nepůjdou, když budeme branek dávat víc, budeme úspěšnější,“ je přesvědčený Hübschman.

„Liga nám nevyšla. Všichni víme, že máme na čem pracovat a musíme se z toho dostat sami,“ doplnil kouč Petr Rada.

Liberec odletí do tepla

Do startu ligy Jablonec čekají zápasy zimní Tipsport ligy a přátelská utkání ve Španělsku. To Liberec hned dvakrát odletí do Turecka, kde absolvuje také generálku na ligu.

„I když to dnes nevypadá, tak je to hlavně kvůli klimatickým podmínkám. Když jsou hráč nějak delší dobu na umělé trávě, tak se jim ta zranění ozývají, je to úplně jiný sport. Z tohoto důvodu jsme využili možnost být v dobrém počasí a na přírodních trávách,“ vysvětlil trenér Luboš Kozel.

Kádr Slovanu se zatím nezměnil. „Sešli jsme se ve stejném složení jako na podzim, ale přestupové okno teprve začíná a je možné, že k nějakým změnám dojde,“ nevyloučil Luboš Kozel možné hráčské pohyby.