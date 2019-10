‚Spíš poslouchám, než abych mluvil.‘ Střelec reprezentace Jankto se jako lídr týmu necítí

Je mu teprve 23 let, ale v národním týmu už je Jakub Jankto jedním z nejdůležitějších hráčů. Vždyť fotbalista italské Sampdorie Janov se skoro přímo podílel skoro na polovině gólů v současné kvalifikaci. Svou pověst „klidné síly“ může potvrdit i v pátečním duelu proti Anglii, na který se připravuje v Praze s ostatními reprezentanty. Praha 8:35 10. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záložník Jakub Jankto střílí gól Černé Hoře | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Nebyla to žádná velká rána, ale spíš nenápadná přesná střela, kterou nedávno v ligovém duelu překonal gólmana milánského Interu. Ostatně takový je i fotbalový i mimosportovní život odchovance pražské Slavie, který se už od dorosteneckého věku snaží prosadit v Itálii.

Jakub Jankto se zdokonaluje v cizí řeči a podniká hlavně ve světě počítačových her. V tichosti na sobě pracuje, tak aby dělal co nejméně kroků nesprávným směrem. Takže člověk může až žasnout, co už ve třiadvaceti letech dokázal. A platí to i pro fotbalovou kariéru.

„Velmi dobrý fotbalista. Je rychlý, dokáže přejít přes hráče. Má dostatek sebevědomí a už nějakou dobu hraje v zahraničí. To všechno mu jde k duhu a motivuje ho to k další práci. Věřím, že se bude i nadále zlepšovat, ale neřekl bych, že by se měl pasovat do role lídra,“ popisuje kouč Jaroslav Šilhavý klíčového fotbalistu národního týmu, který sice neburcuje spoluhráče okolo na hřišti ani v kabině, ale který je pro reprezentaci stále důležitějším mužem.

„Od mlada mi všichni říkají, abych více mluvil a koordinoval dění na hřišti. Já ale nejsem takový, že bych řval na hráče nebo mluvil. Za zápas řeknu tak tři slova. Naopak mi nevadí, když na mě někdo na hřišti někdo mluví, jsem na to zvyklý. Já spíš poslouchám, než abych něco říkal,“ přiznává Jakub Jankto, že je mu příjemnější, když za něj na hřišti mluví množství vydařených akcí, nejlépe počet vstřelených gólů nebo přihrávek.

V současné kvalifikaci to má zatím 1+3, takže se přímo podílel skoro na polovině z devíti branek českého týmu. A podobně produktivní už je jenom nejlepší kanonýr současného výběru útočník Patrik Schick. Mimochodem, oba toho mají dost společného. V reprezentaci dokážou být oporami, přestože ve svých klubech nenastupují pravidelně.

„Hrajeme spolu od malička. Prošli jsme spolu pražskými výběry a reprezentacemi. Známe se od šesti let, takže víme, co od sebe můžeme čekat,“ řekl před pátečním zápasem proti Anglii Jakub Jankto, jeden z nejproduktivnějších fotbalistů současné reprezentace.