Podmanil si mistrovství světa a zazářil v Realu Madrid. Nyní James Rodríguez míří do katarské ligy

Na mistrovství světa v Brazílii se stal nejlepším střelcem a s Kolumbií to dotáhl do čtvrtfinále, čímž si vysloužil přestup do Realu Madrid. Tam zpočátku navázal na svou formu ze světového šampionátu, další roky ale kariéra Jamese Rodrígueze stagnovala a nyní o sedm let později míří fotbalový křídelník do katarské ligy. Experti mu předpovídali velkou fotbalovou budoucnost, jeho působení ale provázela zranění i výkonnostní propady. Liverpool 13:40 21. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalista James Rodríguez | Foto: Luisa Gonzales | Zdroj: Reuters

James Rodríguez si zpracoval míč na prsa a okamžitě jej nechytatelnou střelou poslal z pětadvaceti metrů o břevno do brány. Psal se rok 2014 a třiadvacetiletý Kolumbijec tehdy poslal gólem turnaje svou zemi do čtvrtfinále mistrovství světa. Se šesti zásahy byl nejlepším střelcem šampionátu a zdálo se, že mu fotbalový svět leží u nohou.

Podobně to vypadalo i následující ročník. Pravý křídelník se dočkal přestupu do Realu Madrid za astronomických 90 milionů euro (přes 2,2 miliardy Kč). Ve Španělsku se uvedl skvěle, ve své první sezoně nastřílel 14 gólů a na 15 přihrál.

Otec Ancelotti

Trenér Carlo Ancelotti byl jedním z těch, kteří maximalizovali Jamesův potenciál. V Realu pro něj našel ideální post a vkládal do něj důvěru. I proto se situace rapidně změnila, když Ancelotti „bílý balet“ po sezoně opustil.

„Mám s ním skvělý vztah, jsme téměř jako otec a syn. Ví, jak se starat o své hráče a o své blízké,“ vyjádřil se pro Marcu Rodríguez, který se s italským koučem v kariéře setkal ještě dvakrát. Další trenéři Realu Ancelottiho roli nenaplnili a Kolumbijec začínal ztrácet v klubu svou pozici.

Se svým oblíbencem se Rodríguez potkal znovu na hostování v Bayernu Mnichov a nakonec i v anglickém Evertonu, kam ho Real pustil téměř za pětinu toho, kolik do něj v roce 2014 investoval. „Kdyby tu nebyl Carlo, nepřišel bych. On je hlavním důvodem, proč jsem tady," řekla v létě 2020 pro ESPN čerstvá posila liverpoolského klubu, čímž si místní fanoušky příliš nezískala.

Vlna zranění

Proč James šest let poté, co byl na vrcholu světa, podepsal v klubu ze středu tabulky anglické ligy? Kromě nedůvěry trenérů, která byla často spojována s jeho přístupem k tréninku, to byly především zdravotní potíže, které se rok co rok kupily.

Poraněná lýtka, stehenní svaly, kotníky, třísla a natržený vaz v koleni, to vše talentovaný křídelník za poslední léta nastřádal. V Anglii byl připraven opět ukázat, čeho je schopen. Ale ani v Evertonu to nevyšlo ideálně.

Slavný Jamesův gól proti Uruguayi

Po nadějném startu v novém klubu se James zasekl výkonnostně a pak opět přišla zranění. Kvůli nim Kolumbijec vynechal třetinu zápasů sezony 2020/21, ve které nasbíral 6 gólů a 4 asistence. Ancelotti Everton po roce opustil a James opět zůstal bez „otce“, nový kouč Rafael Benítez mu dal navíc jasně najevo, že o jeho služby nestojí.

Rodríguez hledal nový klub celé léto, ale žádný nechtěl splnit platové požadavky hráče, který za sebou má výkonnostní i zdravotní problémy.

Cesta do Kataru?

Poslední dny se spekulovalo o tom, že Rodríguez by mohl zamířit do katarského klubu Al-Rayyan, kde by si měl za rok vydělat kolem osmi milionů euro (přes 200 milionů korun). Podle novináře Césara Luíse Merla je dokonce dohoda už na světě.

Hay acuerdo de palabra para que James Rodríguez juegue en el Al Rayyan de .

*️⃣El club desembolsa €8M entre salario y el préstamo que le paga a Everton hasta junio de 2022. pic.twitter.com/fZieAEe3o6 — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 20, 2021

Ve třiceti letech, tedy ve věku, kdy měl být Rodrígez na vrcholu své kariéry, opouští Evropu jako nepotřebný a zřejmě podepíše smlouvu v Kataru, kam fotbalisté míří na konci svých kariér. Vývoj jeho kariéry je určitě zklamáním pro fotbalové fanoušky nejen v Evropě, ale hlavně v Kolumbii, kde je hráč nadmíru oblíbený.

Sám James má například na instagramu více sledujících než celý klub Manchester United a celkově je na této sociální síti jedním z nejsledovanějších sportovců. „Pro Kolumbijce je symbolem pýchy. Z chudých poměrů to dotáhl tam, kam to dotáhl. Ne každý v Kolubmii miluje fotbal, ale každý miluje Jamese," řekl pro server The Athletic televizní komentátor Juan Arango.

Jestli miláček národa s fenomenální levačkou ještě napíše další evropskou kapitolu, napoví budoucnost. Prozatím se Rodríguez s nejprestižnějšími fotbalovými pódii loučí.