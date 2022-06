Líbilo se mi, co mi vedení nastínilo, popisuje Kuchta, proč si po návratu vybral Spartu

Pražské fotbalové derby mezi Spartou a Slavií bude mít v této sezoně ještě větší náboj. Postaral se o to reprezentační útočník Jan Kuchta, který při návratu do české ligy nezvolil svého bývalého zaměstnavatele z Edenu, ale naopak zamířil na druhý břeh Vltavy k odvěkému rivalovi. Praha 19:32 26. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Kuchta ještě v dresu Slavie. | Zdroj: Reuters

Jan Kuchta řešil změnu angažmá delší dobu. V dresu Lokomotivu Moskva, kam v zimě ze Slavie přestoupil, už hrát nechtěl - hlavně kvůli náročné politické situaci po ruské invazi na Ukrajinu.

Kuchta na sebe navíc upozornil v reprezentačním dresu – v červnu se dvakrát trefil do sítě Švýcarska, a jeden gól dal i Španělům.

„Vedení mě oslovilo s tím, že měli zájem o mé služby. Co mi nastínili, se mi líbilo, a proto jsem si vybral právě Spartu,“ opisuje Kuchta pro klubový web svůj příchod do Sparty, kterým si znepřátelil fanoušky svého bývalého klubu z druhého břehu Vltavy, tedy Slavie.

„Třeba s Kubou Peškem jsem hrál ještě v Liberci, takže se s ním znám dlouhodobě. Kluky ze Sparty jsem poznal až teď v reprezentaci, tak se na ně těším a ze začátku se na ně budu určitě obracet,“ dodává Kuchta.

Pětadvacetiletý forvard se na Letné potká s koučem Brianem Priskem, který usiloval o jeho příchod už když trénoval Belgické Antverpy.

„Antverpy o mě měly zájem, vyptávaly se a s mým agentem něco proběhlo, ale osobní zkušenost s ním nemám. Vím, že trénoval v Antverpách, ale to je minulost. Těším se na vizi, se kterou chce jít Sparta do sezony,“ říká Jan Kuchta, který do Sparty přichází na roční hostování s opcí na případný přestup.

Nejbližší pražské derby Sparty a Slavie v říjnu letošního roku by i díky němu mělo mít větší náboj.