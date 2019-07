Bývalý reprezentant Plašil končí kariéru. V Bordeaux bude členem realizačního týmu rezervy

V týmu Girondins strávil jako hráč téměř deset sezon, pouze v ročníku 2013/14 byl na hostování v italské Catanii. Předtím hrál někdejší záložník Hradce Králové také za španělskou Osasunu Pamplona a Monako, s kterým byl v roce 2004 ve finále Ligy mistrů.

V Bordeaux mu skončila smlouva, a když v květnu nastoupil v posledním domácím zápase francouzské ligy, fanoušci se s ním loučili bouřlivým potleskem. Po sezoně si Plašil nechal čas na rozmyšlenou a konec kariéry oznámil nyní na instagramu.

„Je v tom hodně emocí, když věším kopačky na hřebík po více než dvaceti letech kariéry, v které jsem prožil výjimečné chvíle. Chci poděkovat všem, kdo mě během těch úžasných let podporovali - fanouškům, trenérům, funkcionářům a spoluhráčům," uvedl Plašil. "Přišel čas na nové výzvy, věnovat se nové generaci a předat jí všechno, co jsem se naučil. Jsem velmi pyšný na to, že budu pracovat v realizačním týmu rezervy Bordeaux,“ dodal ke své nové roli u mužstva, které hraje pátou nejvyšší soutěž ve Francii.

Za reprezentaci v letech 2004 až 2016 odehrál 103 zápasů, v nichž dal sedm gólů. V národním týmu skončil po mistrovství Evropy ve Francii. Startoval na čtyřech evropských šampionátech i na mistrovství světa v roce 2006. Více reprezentačních startů mají z českých fotbalistů na kontě jen Petr Čech, Karel Poborský a Tomáš Rosický.

Z úspěšného týmu z mistrovství Evropy 2004 v Portugalsku pokračují v kariéře už jen Milan Baroš v Baníku Ostrava a Tomáš Hübschman v Jablonci.