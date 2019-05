Trenérské řemeslo by si zasloužilo větší renomé, soudí kouč fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý

Jsou to necelé dva měsíce, co čeští fotbalisté prohráli ve Wembley s Angličany 0:5. „Spokojení jsme samozřejmě nebyli,“ přiznává v rozhovoru na Radiožurnálu Sport fotbalový trenér Jaroslav Šilhavý. „Lidi ale fandili, děkovali hráčům a bylo vidět, že si to užívali.“ HOST RADIOŽURNÁLU SPORT Praha 15:27 14. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Šilhavý je trenérem českého národního týmu od podzimu 2018. | Zdroj: ČTK

Češi prý měli z Angličanů zbytečný strach. A než se probrali, přišel poločas a pak další góly ve vlastní síti. Jednoduše řečeno – na nešťastné utkání v Anglii zřejmě žádný fotbalový fanda nevzpomíná příliš rád.

Samotný Jaroslav Šilhavý ale vzpomínat musí. Analýza odehraných zápasů totiž hraje v budoucí strategii fotbalového týmu klíčovou roli. „Musíme si k tomu sednout a říct, co příště udělat lépe, co do příště připravit,“ popisuje.

Nároďák je splněný sen

On sám už toho má za sebou hodně jako hráč i jako trenér. I díky tomu se prý lépe vyrovnává s kritikou, přestože přiznává, že obvykle platí, že za úspěchy fanoušci blahořečí hráče a za neúspěchy pranýřují trenéra. „Je to naše řemeslo, vybrali jsme si to,“ zdůrazňuje. „A když se týmu nedaří, obvykle se trenér vymění.“

„Národní tým je o to složitější, že trenér nemá hráče úplně pohromadě. A celá republika zápas vidí. Zodpovědnost je o to větší,“ uvažuje. „Trenérské řemeslo by zasluhovalo větší renomé, než má.“

Trenérem české fotbalové reprezentace je Jaroslav Šilhavý od září 2018. A bez přehánění to považuje za splněný sen. „Je to nejvíc, čeho může člověk z trenérského pohledu dosáhnout.“

Za sebou přitom má řadu zkušeností z klubové scény. A kterému českému týmu patří jeho fotbalové srdce? „Přišel jsem z Plzně, strávil jsem deset let v Chebu a pak jsem přešel do Slavie. Pět let jsem působil jako slávista, pak jsem tam byl jako trenér, takže...“ usmívá se Jaroslav Šilhavý.