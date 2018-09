Hledali jsme mezi českými trenéry, říká místopředseda FAČR Zlámal. Poborský funkci u týmu odmítl

Pokud trenér Jaroslav Šilhavý kývne na nabídku vést českou fotbalovou reprezentaci, jeho jmenování do funkce nestojí nic v cestě. Členové výkonného výboru se na jméně 56letého kouče shodli, a pokud bude mít zájem on, následné hlasování by mělo být pouhou formalitou.

