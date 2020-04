Ligový rekordman Novotný slaví padesátiny. ‚K návratu do Sparty se neupínám,‘ říká v podcastu

Za éry Jiřího Novotného byla pražská Sparta jednoznačným šampionem Československa i Česka, vždyť ke čtrnácti titulům stačilo obránci přezdívanému Feri pouhých 17 sezon.

„Když jsem začínal, tak mohli odcházet hráči, kterým bylo přes třicet let, měli odehrány za reprezentace. Potom se doba přehoupla a najednou všude chtěli mladé hráče kolem dvaceti jednadvaceti let, kteří budou perspektivní,“ říká Novotný.

Novotný tak zůstal v A-týmu na Letné s výjimkou několikaměsíčního hostování v Liberci od roku 1987 až do roku 2003, i když několik zahraničních nabídek měl. Ale třeba tu z Marseille zatrhlo sparťanské vedení.

„Nestěžuju si. Jsem rád, že jsem mohl dokázat tohle. Nikde není psáno, že bych se v Marseille chytil, protože tehdy tam hrály hvězdy reprezentace Francie. Nad tím ani nemá cenu už přemýšlet,“ říká bývalý fotbalista.

Moc vracet už se Jiří Novotný nechce ani k národnímu týmu, ve kterém sice nasbíral 33 zápasů, ale na velkém turnaji nenastoupil ani do jediného. A jaké má ke svým 50. narozeninám fotbalové přání?

„Samozřejmě bych byl strašně rád, kdyby se Sparta vrátila tam, kam patří, a měla takové výsledky, jako jsme mívali my. Můžu si to akorát přát a držet palce, ale sám to neovlivním. Nechci ani Spartě radit, protože mi to nepřísluší,“ říká Novotný.

V Olympijském podcastu vypráví legendární obránce fotbalové Sparty Jiří Novotný i o tom, jestli věří v návrat na Letnou, na jaké trenéry nejradši vzpomíná a jak teď v době koronavirové pomáhá. Poslechnout si to můžete i v podcastových aplikacích nebo na audioportálu mujRozhlas.